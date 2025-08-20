Παγκόσμιο Εφήβων/ Νεανίδων: Στον τελικό των 200μ. μικτής ατομικής ο Ρούτουλας

Ο Ιάσωνας Ρούτουλας εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον απογευματινό τελικό (20/8, 19:18) των 200μ μικτής ατομικής Εφήβων, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων, που φιλοξενείται στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Ο Έλληνας αθλητής κολύμπησε στην τρίτη διαδρομή της έβδομης σειράς των πρωϊνών προκριματικών και είχε την έκτη καλύτερη επίδοση, με 2:01.06, σημειώνοντας παράλληλα νέο ατομικό ρεκόρ (το προηγούμενο ήταν 2:01.18 από τις 3/7/2025)

Στο ίδιο αγώνισμα, ο Βασίλης Χάρα με χρόνο 2:02.65 κατατάχθηκε στη 14η θέση, βελτιώνοντας, ωστόσο, το δικό του ρεκόρ (το προηγούμενο ήταν 2:04.17). Στους προκριματικούς των 200μ. μικτής ατομικής Εφήβων συμμετείχαν 75 κολυμβητές.

Στα 200μ. ελεύθερο Εφήβων, ο Νίκος Σπαθαράκης ήταν 18ος, σε σύνολο 108 κολυμβητών που συμμετείχαν στους προκριματικούς, με επίδοση 1:50.54 (ατομικό ρεκόρ 1:50.25) και ο Ιωάννης Παναγιώτης Καλαποθαράκος κατατάχθηκε στην 25η θέση με 1:51.41 (ατομικό ρεκόρ 1:51.34).