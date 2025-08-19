Παγκόσμιο Εφήβων/ Νεανίδων: Στον ημιτελικό των 100μ. πρόσθιο εφήβων ο Ντούμας

Την πρόκρισή του στον ημιτελικό των 100μ. πρόσθιο Εφήβων, που είναι προγραμματισμένος το απόγευμα (18:42), εξασφάλισε ο Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας, στην πρεμιέρα του Παγκόσμιου πρωταθλήματος κολύμβησης Εφήβων-Νεανίδων, που διεξάγεται στο Οτοπένι της Ρουμανίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που κολύμπησε στην 5η διαδρομή της 9ης σειράς, κατέλαβε την τέταρτη θέση με χρόνο 1:00.43 (το ατομικό του ρεκόρ που αποτελεί και Πανελλήνιο ρεκόρ Εφήβων είναι 1:00.18), σε ένα αγώνισμα που συμμετείχαν 90 κολυμβητές. Την καλύτερη επίδοση των προκριματικών σημείωσε ο Ιάπωνας Οχάσι Σιν με 56.94.

O Βασίλης Κακουλάκης πήρε την 12η θέση στα 400 μέτρα ελεύθερο Εφήβων με 3:52.49 (ατομικό ρεκόρ 3:52.17), ανάμεσα σε 84 αθλητές.

Στα 100μ. ύπτιο Εφήβων, ο Νικος Παπαθεοδώρου κατατάχθηκε στην 20η θέση, ανάμεσα σε 84 συμμετέχοντες, με χρόνο 56.05 (το ατομικό του ρεκόρ που αποτελεί και Πανελλήνιο ρεκόρ Παίδων είναι 54.89).

Επίσης η Δέσποινα Πυρίλη στα 100μ. ύπτιο Νεανίδων ήταν 32η με επίδοση 1:03.87 (ατομικό της ρεκόρ που αποτελεί και Πανελλήνιο ρεκόρ Κορασίδων είναι 1:01.80), σε σύνολο 89 κολυμβητών.