Πρεμιέρα την Τρίτη (19/8) με τέσσερις ελληνικές συμμετοχές στο Οτοπένι

Ανοίγει την Τρίτη (19/8) η αυλαία του Παγκόσμιου πρωταθλήματος κολύμβησης Εφήβων-Νεανίδων (World Aquatics Junior Swimming Championships), που θα φιλοξενηθεί στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας ως 24/8, με τέσσερις ελληνικές συμμετοχές στους προκριματικούς της πρεμιέρας.

Ο πρώτος που θα «πέσει» στην πισίνα του Aquatic Center Otopeni το πρωί της Τρίτης (19/8, 09:30) είναι ο Βασίλης Κακουλάκης στα 400μ. ελεύθερο Εφήβων (ατομικό ρεκόρ 3:52.17 από τις 21/12/2024).

Θα ακολουθήσει ο Νίκος Παπαθεοδώρου στα 100μ. ύπτιο Εφήβων (το ατομικό του ρεκόρ που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ Παίδων είναι 54.89 από τις 4/5/2025).

Το επόμενο αγώνισμα με ελληνική συμμετοχή στους προκριματικούς της πρεμιέρας του Παγκοσμίου πρωταθλήματος είναι τα 100μ. πρόσθιο Εφήβων με τον Ευάγγελο Εφραίμ Ντούμα. Το ατομικό του ρεκόρ που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ Εφήβων είναι 1:00.18 από τις 6/7/2025. Επίδοση με την οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων, που διεξήχθη στη Σλοβακία.

Τέλος, στα 100μ. ύπτιο Νεανίδων θα κολυμπήσει η Δέσποινα Πυρίλη, η οποία έχει ατομικό ρεκόρ (και συγχρόνως πανελλήνιο ρεκόρ Κορασίδων) με επίδοση 1:00.80 από τις 18/5/2024.

Δείτε πάνω photos από τη σημερινή προπόνηση των Ελλήνων κολυμβητών στο Aquatic Center Otopeni.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας (19/8) του Παγκόσμιου πρωταθλήματος κολύμβησης Εφήβων-Νεανίδων:

Προκριματικοί (από τις 09:30)

400μ. ελεύθερο Εφήβων...........Βασίλης Κακουλάκης

50μ. πρόσθιο Νεανίδων

100μ. ύπτιο Εφήβων ...............Νίκος Παπαθεοδώρου

400 μ. μικτή ατομική Νεανίδων

100μ. πρόσθιο Εφήβων............Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας

100μ. ύπτιο Νεανίδων..............Δέσποινα Πυρίλη

4Χ100μ. ελεύθερο Εφήβων

4Χ200Μ. ελεύθερο Νεανίδων

Το απογευματινό πρόγραμμα (από τις 18:00)

400μ. ελεύθερο Εφήβων (τελικός)

50μ. πρόσθιο Νεανίδων (ημιτελικός)

100μ. ύπτιο Εφήβων (ημιτελικός)

400μ. μικτή ατομική Νεανίδων (τελικός)

100μ. πρόσθιο Εφήβων (ημιτελικός)

100μ. ύπτιο Νεανίδων (ημιτελικός)

4Χ100μ. ελεύθερο Εφήβων (τελικός)

4Χ200Μ. ελεύθερο Νεανίδων (τελικός)