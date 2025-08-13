Χρυσό μετάλλιο και διπλό ρεκόρ στα 50μ ύπτιο Masters για τη Γιαρένη στη Σιγκαπούρη

Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση, η Αφροδίτη Γιαρένη (Ναυτικός Σύλλογος Παλαιμόν) κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο της κατηγορίας 30-34 ετών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters στη Σιγκαπούρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σταμάτησε το χρονόμετρο στα 29.74, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ αγώνων και βελτιώνοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που επίσης κατείχε (29.98, 15/6/2024). Η επίδοσή της αποτελεί και προσωπικό ρεκόρ καριέρας, ξεπερνώντας το προηγούμενο (29.77) που άντεχε από το 2017.

Η Γιαρένη έχει ήδη συγκεντρώσει 5 μετάλλια στη Σιγκαπούρη (4 χρυσά, 1 αργυρό) και συνολικά στην καριέρα της στους Masters μετρά 17 διεθνή μετάλλια (14 παγκόσμια - 13 χρυσά & 1 αργυρό, και 3 ευρωπαϊκά - όλα χρυσά).

Σημαντικές ελληνικές εμφανίσεις καταγράφηκαν και στις υπόλοιπες κατηγορίες, με τη Γεωργία Χατζηγεωργίου (Ν.Σ. Παλαιμόν) να τερματίζει 6η στα 50μ ύπτιο κατηγορίας 45-49 με χρόνο 33.92, πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ καριέρας που βελτίωσε το προηγούμενο από το 1999.

Με τη σειρά του, ο Αριστείδης Ιωαννίδης (Πανιώνιος) κατέλαβε την 7η θέση στα 50μ ύπτιο κατηγορίας 55-59 με χρόνο 31.99, ενώ ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης (Ιλισιακός) τερμάτισε 9ος στα 50μ ύπτιο κατηγορίας 50-54 με χρόνο 31.13.