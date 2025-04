Ο Μάρτενς «γκρέμισε» το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ. ελεύθερο

Ο 23χρονος Γερμανός σταρ των 400μ. ελεύθερο έγινε ο πρώτος άνθρωπος που «κατέβηκε» το φράγμα των 3:40, σημειώνοντας τον εκπληκτικό χρόνο 3:39.96 στο διεθνές μίτινγκ της σουηδικής πρωτεύουσας.

Με αυτή την επίδοση, ο Μάρτενς ξεπέρασε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ του Πολ Μπίντερμαν, που κρατούσε από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ρώμης το 2009 (3:40.07) - χρονιά-ορόσημο λόγω των μαγιό τεχνολογίας που κυριάρχησαν τότε.

Η κούρσα του Μάρτενς ήταν απόλυτα μελετημένη και σταθερή: άνοιξε με πολύ γρήγορο ρυθμό, διατηρώντας περάσματα στα 27 δευτερόλεπτα ανά 50 μέτρα ως τα 200μ. και, παρότι στη συνέχεια έπεσε ελαφρώς στα 28'', έκλεισε εντυπωσιακά, με τελευταίο 50άρι σε 27.57, «σφραγίζοντας» τη σπουδαία επίδοση.

Πριν από αυτή τη μοναδική εμφάνιση, το ατομικό ρεκόρ του Μάρτενς ήταν 3:40.33, χρόνος που τον είχε φέρει στην 4η θέση όλων των εποχών, πίσω από τον Μπίντερμαν, τον Ίαν Θορπ (3:40.08) και τον Σουν Γιανγκ (3:40.14). Πλέον, όμως, είναι ο απόλυτος κορυφαίος.

🚨 WOOOOORLD RECORD!🚨

🇩🇪 Lukas Martens delivers a historic swim at the Swim Open Stockholm, clocking an astonishing 3:39.96 in the Men’s 400m Freestyle! 💥🔥 pic.twitter.com/aVFWrgHmNY