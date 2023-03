Ισοπέδωσε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα ελεύθερο η 16χρονη ΜακΙντος (vid)

Η Σάμερ ΜακΙντος ήταν αυτή που το έκανε στα 400 μέτρα ελεύθερο, όπου τερμάτισε σε χρόνο 3:56.08, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο άνηκε στην Αριάρν Τίτμους από την Αυστραλία και ήταν 3:56.40 από τον περασμένο Μάιο.

«Μπαίνοντας στην πισίνα δεν είχα στο μυαλό μου σε καμία περίπτωση ένα παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις… Είμαι ευγνώμον στον προπονητή μου για ότι έχει κάνει για μένα και το πόσο με βοήθησε να φτάσω ως εδώ» είπε στις δηλώσεις της η νεαρή κολυμβήτρια.

«Εχω δώσει τη ζωή μου γι’ αυτό. Να γίνω η καλύτερη δυνατή αθλήτρια. Το να πετύχω αυτό το ρεκόρ ήταν απρόσμενο. Δεν το ονειρευόμουν καν πριν μερικά χρόνια» είπε ακόμη με δάκρυα στα μάτια, υπενθυμίζοντας πως πέρσι σάρωσε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα (2 χρυσά, ένα αργυρό, ένα χάλκινο) και τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες (2 χρυσά, 3 αργυρά, ένα χάλκινο).

🚨 WORLD RECORD 🚨



🇨🇦 SUMMER MCINTOSH



3:56.08



She’s done it again. She breaks Ariane Titmus’ World Record time of 3:56.32. Incredible. @CBCOlympics pic.twitter.com/E5WGId8kfv