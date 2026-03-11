O Τσουκαλάς επιστρέφει στη δράση στο Μόναχο, στη μεγάλη τηλεοπτική διοργάνωση Steko’s Fight Night

Ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής kickboxing Γιάννης Τσουκαλάς επιστρέφει στη δράση στις 2 Μαΐου στο Μόναχο της Γερμανίας, στη μεγάλη τηλεοπτική διοργάνωση Steko’s Fight Night που διοργανώνει το Steko’s Sportcenter.

Στο main event της βραδιάς, ο Τσουκαλάς θα αντιμετωπίσει τον Oscar Plasene σε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου για τη διεκδίκηση του Παγκόσμιου Τίτλου της WKU (World Kickboxing and Karate Union) στα 65 κιλά.

Η αναμέτρηση μεταξύ των δύο παγκόσμιων πρωταθλητών θα διεξαχθεί με όρους kickboxing σε πέντε γύρους των τριών λεπτών με μικρό γάντι και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο δυνατές μάχες της χρονιάς στην ευρωπαϊκή σκηνή των μαχητικών αθλημάτων.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς, αθλητής του προπονητή Νίκου Γκίκα, κατέχει τον παγκόσμιο τίτλο της WKU στα 67 κιλά, τον οποίο κατέκτησε στη Σερβία μετά από εντυπωσιακή νίκη με νοκ άουτ στον τρίτο γύρο. Παρά τα γεγονότα που ακολούθησαν εκείνο το βράδυ, ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει απτόητος την πορεία του στο παγκόσμιο kickboxing και ετοιμάζεται για μία ακόμη μεγάλη πρόκληση.

Από την άλλη πλευρά, ο Oscar Plasene κατέχει τον αντίστοιχο τίτλο της WKU στα 63,5 κιλά και θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της Γερμανίας στο kickboxing.

Η αναμέτρηση στο Steko’s Fight Night στο Μόναχο θα κρίνει τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή στα 65 κιλά, σε έναν αγώνα που φέρνει αντιμέτωπους δύο κορυφαίους πρωταθλητές του αθλήματος.

Η διοργάνωση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στη Γερμανία, ενώ θα υπάρχει και παγκόσμιο livestream, με τον Έλληνα αθλητή να στοχεύει σε ακόμη μία μεγάλη διεθνή επιτυχία εκπροσωπώντας τη χώρα μας στο υψηλότερο επίπεδο του επαγγελματικού kickboxing.

Η ελληνική σημαία θα βρίσκεται ξανά ψηλά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή μαχητικών αθλημάτων.