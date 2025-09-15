Ο Μακ Γκρέγκορ κάνει πίσω – Δεν θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Ιρλανδίας

Ο πρώην πρωταθλητής του UFC, που είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση με την πρόθεσή του να εμπλακεί στην πολιτική σκηνή, έκανε γνωστή την απόφασή του μέσα από τα social media.
«Μετά από προσεκτική σκέψη και συζήτηση με την οικογένειά μου, αποφάσισα να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για τις προεδρικές εκλογές. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά είναι η σωστή για αυτή την χρονική στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Muintir na hÉireann, a chairde Ghaeil,— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 15, 2025
I recently announced my sincere and genuine intentions of running for the office of Uachtaráin na hÉireann.
I am a very passionate Gael and take great pride in our Country.
I have demonstrated this fighting Irish spirit on a world stage…