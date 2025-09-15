Ο Μακ Γκρέγκορ κάνει πίσω – Δεν θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Ιρλανδίας

Ο Κόνορ Μακ Γκρέγκορ ανακοίνωσε ότι τελικά δεν θα διεκδικήσει την Προεδρία της Ιρλανδίας, αν και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβει υποψήφιος.

Ο πρώην πρωταθλητής του UFC, που είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση με την πρόθεσή του να εμπλακεί στην πολιτική σκηνή, έκανε γνωστή την απόφασή του μέσα από τα social media.

«Μετά από προσεκτική σκέψη και συζήτηση με την οικογένειά μου, αποφάσισα να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για τις προεδρικές εκλογές. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά είναι η σωστή για αυτή την χρονική στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.