Αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης στην Αιτωλοακαρνανία

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης CMAS 2025, που διεξάγεται στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, 8-18 Σεπτεμβρίου 2025, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με τον δήμαρχο Λευκάδας, Δρ. Ξενοφών Βεργίνη, τον δήμαρχο Ξηρομέρου, Γιάννη Τριανταφυλλάκη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας & Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ), Δημήτρη Γαλήνα, και τον εκτελεστικό διευθυντή της Diving Greece, Νίκο Γιαννακάκο

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Οργανωτική Επιτροπή «Diving Greece», που έχει συστήσει το Υπουργείο Αθλητισμού, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υποβρύχιων Δραστηριοτήτων (CMAS), την ΕΟΥΔΑ και αποτελεί συνδιοργάνωση με τον Δήμο Λευκάδας, τον Δήμο Ξηρομέρου, τον Δήμο Μεγανησίου, τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας και τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν όλα τα κρίσιμα οργανωτικά και τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη διοργάνωση, με ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση και τις τεχνικές υποδομές, στη συνεργασία των τοπικών φορέων με την Πολιτεία και την Ομοσπονδία, στις δράσεις προβολής της περιοχής και την ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης CMAS 2025 αναμένεται να σπάσει ρεκόρ συμμετοχής με 131 αθλητές/τριες από 33 χώρες από όλο τον κόσμο, προσφέροντας μοναδικό θέαμα και προβάλλοντας τις φυσικές ομορφιές της περιοχής, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως διεθνές κέντρο της ελεύθερης κατάδυσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης τόνισε: «Η ανάληψη και διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης CMAS 2025 αποτελεί τιμή για την Ελλάδα και ταυτόχρονα μια σημαντική πρόκληση. Πρόκειται για μια διοργάνωση που θα αναδείξει την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό στον τομέα των θαλάσσιων αθλημάτων και θα ενισχύσει ουσιαστικά τον αθλητικό τουρισμό. Το Υπουργείο Αθλητισμού, μέσα από την Diving Greece, βάζει την Ελλάδα στο παγκόσμιο επίκεντρο της ελεύθερης κατάδυσης. Ευχαριστώ όλους τους συνδιοργανωτές για την άριστη συνεργασία ώστε να στεφθεί με επιτυχία το κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Καλή επιτυχία στους αθλητές και τις αθλήτριες που θα δοκιμάσουν τα όρια της αντοχής τους καταδυόμενοι στο μοναδικές ελληνικές θάλασσες».

Ο δήμαρχος Λευκάδας, Δρ. Ξενοφών Βεργίνης δήλωσε: «Αποτελεί ξεχωριστή τιμή για τον Δήμο Λευκάδας να είναι συνδιοργανωτής ενός παγκόσμιου αθλητικού γεγονότος με πρωτεργάτη τον δυναμικό υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Στα γαλανά και καθάρια νερά του Ιονίου Πελάγους γράφεται μια ιστορική σελίδα στα παγκόσμια αθλητικά δρώμενα. Θερμά συγχαρητήρια στον υπουργό Αθλητισμού και στους συνδιοργανωτές και εθελοντές. Η Λευκάδα βρίσκει τη θέση της αθλητικό χάρτη».

Ο δήμαρχος Ξηρομέρου, Γιάννης Τριανταφυλλάκης, ανέφερε: «Το Ξηρόμερο, μαζί με τον όμορο Δήμο Λευκάδας, Μεγανησίου και Ακτίου Βόνιτσας, τη συνδρομή των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και με τον πρωταγωνιστικού ρόλο του Υπουργείου Αθλητισμού με την πρωτοβουλία του κ. Βρούτση, τον οποίο ευχαριστώ από καρδιάς, μπαίνει στο επίκεντρο του αθλητικού τουρισμού και της ελεύθερης κατάδυσης. Ο τόπος μας νιώθει μεγάλη τιμή και χαρά που θα φιλοξενήσει ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός. Προσκαλώ τον κόσμο να έρθει να το παρακολουθήσει και να ζήσει την αυθεντική εμπειρία της φιλοξενίας μας».

Ο Δημήτρης Γαλήνας, πρόεδρος της ΕΟΥΔΑ, δήλωσε: «Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης CMAS 2025 αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε όχι μόνο το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο των αθλητών μας, αλλά και την αγάπη της χώρας μας για τη θάλασσα και τον αθλητισμό. Ευχαριστώ τον υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, γιατί ένα όνειρο ετών γίνεται πραγματικότητα».

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Diving Greece, Νίκος Γιαννακάκος, δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να καλωσορίσω το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης CMAS 2025 στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας. Ευχαριστώ θερμά τον υπουργό Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη να μου αναθέσει τη διεύθυνση μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης, σε συνέχεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης CMAS 2025 σε πισίνα, στο ΟΑΚΑ. Πρόκειται για την κορυφαία διοργάνωση της Ελεύθερης Κατάδυσης στη θάλασσα παγκοσμίως, με σπουδαία εξωστρέφεια και ανταποδοτικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και τη χώρα μας. Η ομάδα της Diving Greece θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρτια διεξαγωγή και σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τις προσπάθειες των κορυφαίων αθλητών και την κατάρριψη παγκοσμίων ρεκόρ».