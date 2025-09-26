Κούβελος: «Ο Στέφανος Δημόπουλος θα μπει στο πρόγραμμα "Υιοθετήστε έναν Αθλητή" για το Λος Αντζελες 2028»

Τον Στέφανο Δημόπουλο, ασημένιο παγκόσμιο πρωταθλητή στο κάνοε καγιάκ, υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, προκειμένου να τον συγχαρεί για τη σπουδαία διάκρισή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σπριντ που διεξήχθη στη λίμνη Ιντροσκάλο στο Μιλάνο.

«Πολλά συγχαρητήρια Στέφανε, πέτυχες κάτι ιστορικό για το άθλημά σου και μας έδωσες μεγάλη χαρά. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι δίπλα σου για να σε στηρίξει στην προσπάθεια σου για τους Ολυμπιακούς, όπως θα στηρίξουμε και την Ομοσπονδία και στην οποία αξίξουν επίσης συγχαρητήρια. Εσύ πρέπει να επικεντρωθείς στο στόχο σου, χωρίς ν’ ασχολείσαι με τίποτα άλλο και είμαι σίγουρος ότι εάν έχεις υγεία, όλα θα πάνε καλά», είπε ο κ. Κούβελος, που είχε και ευχάριστα νέα για τον Ελληνα αθλητή.

«Αποφασίσαμε ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να ενταχθείς στο πρόγραμμα "Yιοθετήστε έναν αθλητή", προκειμένου κάποιος χορηγός να ενισχύσει την προσπάθειά σου», είπε ο πρόεδρος της ΕΟΕ, με τον Στέφανο Δημόπουλο να απαντά: «Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη, η οποία είναι αναγκαία για μένα για να συνεχίσω τις προπονήσεις. Από τη στιγμή που δεν έχω δουλειά και λόγω της οικογένειας οι υποχρεώσεις είναι πολλές, όπως και οι απαιτήσεις για να κάνω σωστά τις προπονήσεις».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ανέλυσε και στους ανθρώπους του αθλήματος, τις προσπάθειες που κάνει προκειμένου οι εγκαταστάσεις του Σχινιά, που χρησιμοποιούνται και από το κάνοε καγιάκ, να ανακαινιστούν. «Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η νέα διοίκηση, ρίξαμε ιδιαίτερο βάρος στο θέμα των εγκαταστάσεων, καθώς είναι οξύτατο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αθλητές και οι αθλήτριες μας με την έλλειψη χώρων για προπονήσεις. Προχωρήσαμε το θέμα του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο κέντρο της Αθήνας, προχωρήσαμε το θέμα του Παναθηναϊκού Σταδίου για τη φιλοξενία διεθνών αγώνων στίβου και προχωράμε το θέμα του Σχινιά, που πιστεύω ότι έως τον άλλο μήνα θα έχουμε οριστική λύση στην ανακαίνισή του. Πρόκειται για το Εθνικό μας Κωπηλατοδρόμιο και η κατάσταση είναι τραγική. Είναι ντροπιαστική αυτή η εικόνα και εμείς ως ΕΟΕ έχουμε κάνει ήδη τη μελέτη για την ανακαίνιση και είμαι αισιόδοξος ότι σύντομα θα έχουμε καλά νέα».

Τον Στέφανο Δημόπουλο συνόδευαν στην επίσκεψη στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ο προπονητής του Ζντζίσλαβ Σούμπσκι, ο εκπρόσωπος του αθλήματος στην ΕΟΕ, Αντώνης Νικολόπουλος, ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε Καγιάκ, Θανάσης Bουλγαρίδης, η διευθύντρια της Ομοσπονδίας, Γωγώ Γρίβα, και ο ομοσπονδιακός προπονητής, Μανόλης Αγγελάκης. Ο Πολωνός προπονητής του Στέφανου Δημόπουλου είπε για τον αθλητή του: «Ο Στέφανος είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας κι ένας σπουδαίος αθλητής. Του αρέσει αυτό που κάνει και είναι πολύ προσηλωμένος στους στόχους που βάζει. Είμαι σίγουρος ότι, εάν συνεχίσει την προετοιμασία του χωρίς προβλήματα, τότε μπορεί να κατακτήσει ένα μετάλλιο στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες».