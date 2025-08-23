Ιστορικό ασημένιο μετάλλιο για τον Δημόπουλο στο Μιλάνο (vid)

Μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις στην ιστορία του ελληνικού κανόε-καγιάκ χάρισε ο Στέφανος Δημόπουλος, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα C1 1000μ. ανδρών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σπριντ που διεξάγεται στη λίμνη Ιντροσκάλο του Μιλάνου.

Ο 27χρονος αθλητής πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στον τελικό, καλύπτοντας την απόσταση σε 3:47.92 και τερματίζοντας δεύτερος.

Μπροστά του βρέθηκε μόνο ο κορυφαίος Τσέχος Μάρτιν Φούτσκα, χρυσός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, που σταμάτησε το χρονόμετρο στα 3:46.09, φτάνοντας στον τρίτο παγκόσμιο τίτλο του. Το χάλκινο κατέκτησε ο Ούγγρος Μπάλαζ Άντολφ με 3:49.40.

Η πορεία του Δημόπουλου προς τον τελικό είχε ξεκινήσει την Τετάρτη (20/8), όταν με χρόνο 3:50.40 είχε πάρει την πρώτη θέση στην προκριματική του σειρά. Στον τελικό ακολούθησε προσεκτική τακτική, περνώντας στην τέταρτη θέση στα 250μ. (53.92), ανεβαίνοντας στη δεύτερη στα 500μ. (1:49.83) και παραμένοντας εκεί μέχρι τον τερματισμό (750μ.: 2:47.38, τελικό: 3:47.92).

Παράλληλα, ο Έλληνας πρωταθλητής συμμετείχε και στον τελικό των 500μ. C1 ανδρών, όπου κατέλαβε την έκτη θέση με επίδοση 1:48.73.