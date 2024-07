Ασημένιο μετάλλιο για τις Βασιλική Θάνου/Σοφία Ρηγάκου στο ελεύθερο ντουέτο

Με το ασημένιο μετάλλιο οι Βασιλική Θάνου και Σοφία Ρηγάκου άφησαν το στίγμα τους στο Ευρωπαϊκό Εφήβων-Νεανίδων της Μάλτας.

Στον τελικό του Ελεύθερου Ντουέτο, το βράδυ της 1/7, καθήλωσαν τους κριτές με το εκπληκτικό τους πρόγραμμα με θέμα «What's behind through the door», συγκεντρώνοντας 262,3356 βαθμούς και κατακτώντας πανάξια τη 2η θέση στην Ευρώπη.

Ήταν το 5ο μετάλλιο για την ελληνική αποστολή (3 ασημένια, 2 χάλκινα), σηματοδοτώντας μια άκρως επιτυχημένη διοργάνωση.

Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Ισπανία και το χάλκινο η Γαλλία.

Την Τρίτη (2/7), τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, αγωνίζονται, το πρωί στις 11:00, η Ζωή Καράγγελου στον τελικό του Τεχνικού Σόλο και το απόγευμα στις 18:00 η Εθνική ομάδα στον Τελικό του Ελεύθερου Ομαδικού.