Στην Πορτογαλία ο Μαραμενίδης για το Παγκόσμιο Formula Kite

Σ΄ έναν ακόμη μεγάλο αγώνα θα λάβει μέρος ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης στην Ολυμπιακή κλάση Formula Kite.

Ο λόγος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας (9-16 Μαϊου), στον οποίο ο Ελληνας αθλητής θα αντιμετωπίσει τους κορυφαίους ιστιοπλόους του κόσμου και θα προσπαθήσει να πλασαριστεί σε όσο το δυνατόν ψηλότερη θέση. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα, στον φημισμένο αγώνα του Ιέρ, ο ιστιοπλόος του Ολυμπιακού κατέλαβε την 5η θέση σε σύνολο 44 σκαφών, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.

Ο Μαραμενίδης, άλλωστε, προετοιμάζεται εντατικά με μεγάλο στόχο την πρόκριση και τη διάκρισή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες. Στην ίδια διοργάνωση θα τρέξει στις γυναίκες και η Αργυρώ Κρότση.

Παράλληλα, στην Κροατία βρίσκονται οι εθνικές ομάδες ILCA 6 γυναικών και ILCA 7 ανδρών, ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί εκεί, από 15 έως 22 Μαΐου. Ο τεχνικός σύμβουλος της ΕΙΟ, Λούκα Ράντελιτς, και ο προπονητής Χρήστος Χιονάς επιβλέπουν την καθημερινή προπόνηση των ιστιοπλόων μας, οι οποίοι θα πάρουν μέρος και στο εθνικό πρωτάθλημα της Κροατίας, έτσι ώστε να δοκιμάσουν τον θαλάσσιο στίβο σε συνθήκες αγώνα.