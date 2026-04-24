Σε ζωντανή μετάδοση το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ILCA 6 ανδρών

Με τρεις ιστιοδρομίες ξεκίνησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας ILCA 6 ανδρών που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» και ταυτόχρονα αποτελεί και πρόκριση για την εθνική ομάδα.

Οι 78 ιστιοπλόοι από 25 ομίλους έχουν χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες ( Άνδρες, Νέοι Άνδρες, Εφηβοι και Παίδες) και από την αρχή του αγώνα έδειξαν τις προθέσεις τους να δώσουν τα πάντα για την διάκριση.

Η ΕΙΟ, μάλιστα, έχει προγραμματίσει για το Σαββατοκύριακο live streaming από το κανάλι της στο You Tube και ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις εντυπωσιακές κούρσες.

Η πρώτη εξάδα αποτελείται από τους εξής αθλητές:

1. Γεώργιος Κυπραίος Ν.Ο. Πάρου 8 βαθμοί

2. Μιχαήλ Ακάλεστος Ν.Ο. Πάρου 9

3. Χαράλαμπος Βελιανίτης Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 20

4. Γεώργιος Αθανασόπουλος Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 20

5. Αναστάσιος Εμμανουήλ Βομβύλας Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 23

6. Μιχάλης Κουλιανός Ν.Ο. Καλαμακίου 24

Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί την Κυριακή και καιρού επιτρέποντος θα πραγματοποιηθούν 11 ιστιοδρομίες.