Τριάντου και Σαμαράς στην κορυφή του Ευρωπαϊκού ILCA 4 Youth

Οι Έλληνες ιστιοπλόοι συνεχίζουν να ξεχωρίζουν στο open Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ILCA 4 Youth που πραγματοποιείται στην Ισπανία.

Μετά την ολοκλήρωση της έκτης ιστιοδρομίας, έπεσε η αυλαία της προκριματικής φάσης. Από εδώ και πέρα, οι 427 συμμετέχοντες από 42 χώρες χωρίζονται σε τέσσερις στόλους, ανάλογα με τις επιδόσεις τους μέχρι στιγμής.

Στην κατηγορία των κοριτσιών, η Ελένη Τριάντου διατηρεί την πρωτιά τόσο στη γενική κατάταξη των 169 σκαφών όσο και στην κατηγορία U16, έχοντας συγκεντρώσει μόλις 9 βαθμούς. Οι επιδόσεις της περιλαμβάνουν τερματισμούς στις θέσεις 1, 2, 1, 4 και 1, ενώ η 9η θέση αφαιρέθηκε ως η χειρότερη.

Η Ελένη Κοτινοπούλου ανέβηκε στην 5η θέση της κατηγορίας U18 με 28 βαθμούς, έχοντας σταθερή παρουσία με θέσεις όπως 7, 5, 2, 4 και 10, ενώ η 13η δεν προσμετρήθηκε.

Από την πλευρά της, η Ελένη Αλχανάτη βρίσκεται στην 8η θέση με 36 βαθμούς. Σημείωσε πολύ καλές εμφανίσεις με θέσεις 1, 2, 2 και 3, ενώ οι χαμηλότερες επιδόσεις της (28 και 57) επηρέασαν τη συνολική της βαθμολογία, με τη χειρότερη να αφαιρείται.

Στα αγόρια, ο Στέφανος Σαμαράς εντυπωσιάζει, καθώς έχει ανέβει στην κορυφή της γενικής κατάταξης των 258 σκαφών με μόλις 8 βαθμούς. Οι επιδόσεις του περιλαμβάνουν δύο πρώτες θέσεις και σταθερά πλασαρίσματα στις πρώτες θέσεις, με την 3η θέση να έχει αφαιρεθεί.

Ο Μιχαήλ Ακάλεστος βρίσκεται επίσης σε καλή θέση, όντας 8ος με 29 βαθμούς, παρουσιάζοντας συνέπεια με τερματισμούς στις θέσεις 4, 10, 4, 8 και 3.

Τέλος, ο Λεωνίδας Καλπογιαννάκης κατατάσσεται 19ος στη γενική βαθμολογία και 3ος στην κατηγορία U16, έχοντας επιδείξει αξιόλογη απόδοση με θέσεις όπως 15, 12, 2, 6 και 11, ενώ η 25η αφαιρέθηκε ως η λιγότερο καλή του επίδοση.