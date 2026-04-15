Οι Έλληνες ιστιοπλόοι διεκδικούν μετάλλια στο Όπεν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ILCA 4 Youth

Πλώρη για μετάλλια στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4 Youth που διεξάγεται στην Ισπανία έχουν βάλει οι Έλληνες ιστιοπλόοι. Μετά και την 4η ιστιοδρομία οι αθλητές και οι αθλήτριές μας φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις της γενικής βαθμολογίας και έχουν ήδη θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για να ανέβουν στο βάθρο.

Στα κορίτσια προηγείται η Ελένη Τριάντου (φωτ.) με 4 βαθμούς και στη γενική βαθμολογία των 169 σκαφών και στα U16. Οι θέσεις της είναι 1, 9 (την έχει αφαιρέσει ως τη χειρότερη), 2 και 1 αντίστοιχα.

Η Ελένη Αλχανάτη ακολουθεί στην 2η θέση της γενικής βαθμολογίας με 5 βαθμούς. Έχει τερματίσει 1, 2, 2 και 28 που την έχει αφαιρέσει.

Πολύ καλά πάει και η Ελένη Κοτινοπούλου, η οποία είναι 9η με 14 βαθμούς. Οι θέσεις της είναι 13 (την αφαίρεσε), 7, 5, 2 αντίστοιχα.

Στα αγόρια ο Στέφανος Σαμαράς με 6 βαθμούς είναι 3ος στη γενική βαθμολογία των 258 σκαφών και 2ος στα U18. Έχει τερματίσει 2,2,2 και 3 αντίστοιχα που την έχει αφαιρέσει.

Ο Μιχαήλ Ακάλεστος με 18 βαθμούς είναι 14ος στη γενική και 11ος στα U18. Οι θέσεις του είναι 4, 10, 4 και 11 που την αφαίρεσε.

Ο Γιώργος Μπουγιούρης με 20 βαθμούς βρίσκεται στην 15η θέση της γενικής και στην 12η στα U18. Έχει τερματίσει 5, 14, 34 ( την αφαίρεσε) και 1 αντίστοιχα.

ΣΕ LIVE STREAMING Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΠΤΙΜΙΣΤ

Αύριο Πέμπτη ξεκινά η open πανελλήνια πρόκριση (Grand Finalκατηγορίας Οπτιμιστ για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας που διοργανώνει ο Ν.Α.Ο. Βούλας υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Θα αγωνιστούν 124 ιστιοπλόοι από 33 ομίλους και ο αγώνας θα μεταδοθεί σε Live Streaming από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube.

Οι πρώτοι 12 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το διάστημα 18-28 Ιουνίου στο Μαρόκο και στο ευρωπαϊκό της Πολωνίας από 24 έως 31 Ιουλίου.