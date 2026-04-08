Η εθνική ομάδα της κατηγορίας 420

Οι ιστιοπλόοι μας θα εκπροσωπήσουν την ελληνική ιστιοπλοΐα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γαλλίας το διάστημα 3-11 Ιουλίου και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Λιθουανίας από 20 έως 27 του ίδιου μήνα.
Μιχάλης Παπαδάκης – Επαμεινώνδας Λαδάς Βεντούρης Ν. Ο. Παλαιού Φαλήρου
Ιάσων Παναγόπουλος – Φεβρωνία Μπουζάνα Ν.Ο. Καλαμακίου
Σωκράτης Χαμαριάς – Ιάσων Ξύπας Ι.Ο.Π.
Ιωάννης Τουρνής – Κυριάκος Ζαπονίδης Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου
Φίλιππος Πορτοσάλτε – Ανδρέας Ψωμιάδης Ν.Ο. Καλαμακίου
Παρασκευάς Κολοκοτρώνης – Αθανάσιος Παπαδόπουλος Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου
Φαίδρα Τσουλφά – Λυδία Ναχαμούλη Ι.Ο.Π.
Μιράντα Δανάη Αγγελοπούλου - Αθηνά Σουλιώτη Ι.Ο.Π.
Μαρία Χριστίνα Μελανίτη – Νεφέλη Ποδιάδη Ν.Ο. Πάρου/ Ν.Ο. Καλαμακίου
Άννα Μαρία Μακρή – Βεσελίνα Τρόσκου Ν.Ο. Καλαμακίου
Χρυσούλα Κοκκινάκη Κανέλλου - Κωνσταντίνος Σουρλατζής Ν.Ο. Άνδρο