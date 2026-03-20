Την Κυριακή η ΓΣ της ΕΙΟ

Την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026 θα πραγματοποιήσει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία την Κυριακή 22 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις της στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας.

Οι εκπρόσωποι των σωματείων έχουν κληθεί για τις 08.30 και σε περίπτωση μη απαρτίας οι εργασίες της συνέλευσης θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί.

Τα θέματα προς συζήτηση και έγκριση είναι διοικητικός, οικονομικός και αγωνιστικός απολογισμός του 2025, μιας εκπληκτικής χρονιάς για την ελληνική ιστιοπλοΐα που πανηγύρισε 70 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και θεωρείται υπερδύναμη στις κατηγορίες της Ανάπτυξης!

Επίσης θα γίνει απολογισμός όλων των Επιτροπών της ΕΙΟ κι ασφαλώς θα τεθούν διάφορα σοβαρά θέματα που απασχολούν τους ναυτικούς ομίλους κι έχουν να κάνουν με το οικονομικό, τους προπονητές, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα τεράστια γραφειοκρατικά προβλήματα που, δυστυχώς, συνεχίζονται για την αναγνώριση των σωματείων και τη διατήρησή τους στα μητρώα της ΓΓΑ.