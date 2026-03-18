Προπονητικό καμπ για τους ιστιοπλόους στις διεθνείς κατηγορίες Όπτιμιστ και ILCA 4

Τα προπονητικά καμπ που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σημειώνουν απόλυτη επιτυχία, δεδομένου ότι έχουν την καθολική αποδοχή από τους αθλητές, τις αθλήτριες, τους προπονητές τους και τους ομίλους.

Οι ιστιοπλόοι μας προετοιμάζονται κατάλληλα για τις απαιτητικές υποχρεώσεις τους στις διεθνείς διοργανώσεις κι αυτό αποτυπώνεται στα εντυπωσιακά αποτελέσματά τους.

Θυμίζουμε ότι μόνο μέσα στο 2025 οι Ελληνες ιστιοπλόοι κατέκτησαν 70 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και, μάλιστα, αναδείχθηκαν πολλοί ιστιοπλόοι από ομίλους της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο, λοιπόν της πληρέστερης προετοιμασίας ενόψει των μεγάλων ιστιοπλοϊκών αγώνων που έρχονται το επόμενο διάστημα, η ΕΙΟ διοργανώνει νέο καμπ της προεθνικής ομάδας Οπτιμιστ και ILCA 4 που θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 22 Μαρτίου στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» στη Ναυταθλητική Μαρίνα του δήμου Καλλιθέας.

Το καμπ γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αγώνων πρόκρισης για την συγκρότηση της προεθνικής ομάδας Oπτιμιστ και της εθνικής ομάδας ILCA 4.

Στα Οπτιμιστ δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι τρεις πρώτοι αθλητές και οι τρεις πρώτες αθλήτριες της κάθε Περιφέρειας από τα τελικά αποτελέσματα των αγώνων Semi Final.

Στα ILCA 4 θα λάβουν μέρος οι έξι πρώτοι αθλητές και οι έξι πρώτες αθλήτριες, δηλαδή η εθνική ομάδα.

Υπεύθυνοι προπονητές του προπονητικού καμπ θα είναι οι Νικήτας Κεχαγιόγλου και Χρήστος Χιονάς.