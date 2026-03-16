Φινάλε στην Όπεν Πανελλήνια Πρόκριση για την προεθνική ομάδα Όπτιμιστ

Με εννέα ιστιοδρομίες ολοκληρώθηκε στον Ν.Ο. Καλαμακίου η open πανελλήνια πρόκριση της προεθνικής ομάδας Οπτιμιστ (Semi Final).

Τα 200 σκάφη από την Ελλάδα και τέσσερις άλλες χώρες (Σουηδία, Πολωνία, Ιρλανδία Κύπρο) έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα από τη ζωντανή μετάδοσή του στο κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube θα διαπίστωσαν το υψηλό επίπεδο των ιστιοπλόων.

Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε η αλματώδης άνοδος της ελληνικής ιστιοπλοΐας στην Περιφέρεια, αφού μέσα στα πρώτα 10 σκάφη αγοριών και κοριτσιών τα εννέα προέρχονται από ναυτικούς ομίλους εκτός κέντρου.

Τα πρώτα 10 αγόρια είναι:

Γεώργιος Κούντος Ν.Ο. Θεσσαλονίκης Νικόλαος Παππάς Ν.Ο. Βόνιτσας

3. Γεώργιος Καρναβάς Ν.Ο. Βουλιαγμένης

4. Ιωάννης Ζαβλανός Ν.Ο. Θεσσαλονίκης

5. Αλέξανδρος Κραβαριώτης Ν.Ο.Π. Φαλήρου

6. Χρήστος Διαγγελάκης Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη

7. Δημήτρης Απίστολας Ν.Ο. Αμφιθέας

8. Αλέξανδρος Θωμαΐδης Ν.Ο. Αμφιθέας

9. Γεώργιος Μάνδηλας Ι.Ο.Π.

10. Ευστάθιος Τζεφριός Ν.Ο. Βόνιτσας

Τα πρώτα 10 κορίτσια είναι:

1. Ευαγγελία Χατζηιωακειμίδη Α.Ν.Ο. Γλυφάδας

2. Μαρία Βασιλική Ασημακοπούλου Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη

3. Δέσποινα Βλαχάκη Ν.Ο. Πάρου

4. Ελένη Μαργαρίτη Ν.Ο. Κατερίνης

5. Μαρκέλλα Κοτινοπούλου Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες

6. Μαρία Γκάμπαντ Μαντλέν Ν.Ο.Ε.

7. Μαριέττα Λεβέντη Ν.Ο. Καλαμακίου

8. Κυριακή Γεωργακοπούλου Ν.Ο. Καλαμακίου

9. Δανάη Παυλάτου Ν.Ο. Π. Φώκαιας «ο Πυθέας»

10. Κατερίνα Δελαγραμμάτικα Ν.Ο.Ε.

Τα πρώτα 120 ελληνικά σκάφη θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην open πανελλήνια πρόκριση (Grand Final) που έχει προγραμματιστεί το διάστημα 15-19 Απριλίου στην Βούλα και θα προκύψει η εθνική ομάδα που θα αποτελείται από 12 αγόρια και κορίτσια.

Τα πρώτα 5 σκάφη θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μαρόκο το διάστημα 12-28 Ιουνίου και τα επόμενα 7 θα λάβουν μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πολωνίας από 24 έως 31 Ιουλίου.