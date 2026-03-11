Συγκροτήθηκαν οι εθνικές ομάδες στις ολυμπιακές κατηγορίες ILCA 6, ILCA 7 και iQFOiL μετά την 2η πανελλήνια πρόκριση που διοργάνωσε ο Ν.Α.Ο. Μάτι Αττικής υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Οι εθνικές ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στα παγκόσμια και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 2026 ανά κατηγορία είναι: ILCA 6 ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Βαρβάρα Πόρτολου Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμένης, Ευαγγελία Καραγεώργου Ν.Ο.Π. Φαλήρου U21: Μαρία Παναγιώτα Παπαδάκη Α.Ν.Ο. Γλυφάδας U19: Ερμιόνη Γκίκα (φωτ.) Ν.Ο. Καλαμακίου, Κυριακή Βαρσάκη Ν.Ο.Ε., Φραγκίσκη Κοσμά Ν.Ο.Π. Φαλήρου ILCA 7 ΑΝΔΡΩΝ: Γεώργιος Παπαδάκος (φωτ.) Ν.Ο.Ε., Αθανάσιος Κυφίδης Ν.Ο. Βουλιαγμένης, Αντώνιος Μπουγιούρης Ν.Ο.Π. Φαλήρου U21: Αδαμάντιος Πετριανός Ν.Ο.Π. Φαλήρου, Μάριος Σταθάς Ν.Ο.Π.Φαλήρου, Αλέξανδρος Κυφίδης Ν.Ο. Βουλιαγμένης. U19: Νικόλαος Κομιανός Ν.Ο.Π. Φαλήρου, Γεώργιος Μαντής Ν.Ο. Βουλιαγμένης IQFOiL ΑΝΔΡΩΝ: Αλέξανδρος Κοκκινάκης Ν.Α.Ο. Βάρκιζας Βάρης, Πέτρος Κονταρίνης Αθηναϊκός Ν. Ο. ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Δανάη Ποντίφηξ Ν.Α.Ο. Βάρκιζας Βάρης U19: Χρυσοβαλάντης Καρασταμάτης Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμένης, Δανάη Γιαννούλη Ν.Α.Ο. Βάρκιζας Βάρης U17: Νικόλαος Ροδίτης Ν.Α.Ο. Βάρκιζας Βάρης, Βέγια Οικονόμου Ν.Ο. Βουλιαγμένης U15: Μενέλαος Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Ν.Α.Ο. Βάρκιζας Βάρης