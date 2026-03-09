 Με πολλούς αθλητές από την Περιφέρεια η εθνική ομάδα ILCA 4

Με 11 ιστιοδρομίες ολοκληρώθηκε ο open αγώνας πρόκρισης για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας ILCA 4 που διοργάνωσε η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center».

Οι 111 ιστιοπλόοι από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Σιγκαπούρη έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και έγιναν εντυπωσιακές κούρσες, τις οποίες απόλαυσαν χιλιάδες φίλοι του αθλήματος μέσω της ζωντανής μετάδοσης του αγώνα στο κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube.

Σε μία ακόμη μεγάλη εσωτερική διοργάνωση επιβεβαιώθηκε ότι ανεβαίνει θεαματικά το επίπεδο της ελληνικής ιστιοπλοΐας στην Περιφέρεια. Κι αυτό λόγω των αυθεντικών ταλέντων που υπάρχουν σε όλη τη χώρα και διακρίνονται μέσω της σκληρής καθημερινής δουλειάς, των προπονητικών καμπ που συμμετέχουν και των ζωντανών μεταδόσεων των αγώνων που είναι ισχυρό κίνητρο της ανάδειξης των προσόντων τους.

Έτσι, αθλητές και αθλήτριες από σωματεία σαν τον Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες, τον Ν.Ο. Πάρου, τον Ν.Ο. Αρτέμιδας Σπάτων και τον Ο.Φ. Θαλάσσης στη Θεσσαλονίκη κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την εθνική ομάδα και ασφαλώς το μέλλον τους ανήκει, ενώ αποτελούν παράδειγμα για εκατοντάδες παιδιά της Περιφέρειας.

Το επίπεδο είναι τόσο υψηλό που τα κορίτσια δεν έχουν πια να ζηλέψουν τίποτα από τα αγόρια και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη 15άδα τερμάτισαν έξι γυνακεία σκάφη που αποτελούν και την εθνική ομάδα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει μεγάλη δεξαμενή με κοπέλες που αγαπούν την ιστιοπλοΐα, ασχολούνται καθημερινά και αγωνίζονται για να διακριθούν.

Η εθνική ομάδα ILCA 4 αποτελείται από έξι αγόρια και ισάριθμα κορίτσια, τα οποία θα λάβουν μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ισπανίας το διάστημα 11-18 Απριλίου.

ΑΓΟΡΙΑ

1. Στέφανος Σαμαράς Ν.Ο. Αρτέμιδας Σπάτων 57

2. Μιχαήλ Ακάλεστος Ν.Ο. Πάρου 65

3. Ευάγγελος Αντωνόπουλος Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες 87

4. Γεώργιος Μπουγιούρης Ν.Ο. Καλαμακίου 108

5. Παναγιώτης Τσατραφίλης Ν.Ο.Ε. 125

6. Απόστολος Καρκαλιάς Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες 26

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1. Ελένη Τριάντου Ν.Ο.Π. Φαλήρου 54

2. Δέσποινα Θεοδωρακοπούλου Ο.Φ. Θαλάσσης 62

3. Νεφέλη Σαμαρά Ν.Ο. Αρτέμιδας Σπάτων 103

4. Ελένη Αλχανάτη Ν.Ο.Π. Φαλήρου 111

5. Ελένη Κοτινοπούλου Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες 139

6. Καλλιόπη Γκαρή Ν.Ο.Π. Φαλήρου 146