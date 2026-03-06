Σε ζωντανή μετάδοση ο αγώνας για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας ILCA 4

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι open αγώνες πρόκρισης για τη συγκρότηση των εθνικών ομάδων ILCA και iQFOiL με τη συμμετοχή 168 Ελλήνων και ξένων ιστιοπλόων από 7 χώρες.

Οι πρώτες ιστιοδρομίες είναι πολύ δυνατές και οι προσπάθειες όλων των αθλητών για να προκριθούν στην εθνική ομάδα θα κορυφωθούν το τριήμερο από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή που θα ολοκληρωθούν οι αγώνες.

Μάλιστα, στα ILCA 4, που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center», θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube.

Αγωνίζονται 111 ιστιοπλόοι από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Σιγκαπούρη και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα μετά από 5 ιστιοδρομίες είναι:

ΑΓΟΡΙΑ

1. Στέφανος Σαμαράς Ν.Ο. Αρτέμιδας Σπάτων 8

2. Ευάγγελος Αντωνόπουλος Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες 9

3. Μιχαήλ Ακάλεστος Ν.Ο. Πάρου 9

4. Απόστολος Καρκαλιάς Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες 26

5. Γεώργιος Μπουγιούρης Ν.Ο. Καλαμακίου 28

6 Παναγιώτης Τσατραφίλης Ν.Ο.Ε. 30

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1. Ελένη Τριάντου Ν.Ο.Π. Φαλήρου 8

2. Δέσποινα Θεοδωρακοπούλου Ο.Φ. Θαλάσσης 10

3. Καλλιόπη Γκαρή Ν.Ο.Π. Φαλήρου 31

4. Ελένη Κοτινοπούλου Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες 31

5. Ελένη Αλχανάτη Ν.Ο.Π. Φαλήρου 33

6. Άρτεμις Παπαγεωργίου Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 34

Η 2η πανελλήνια πρόκριση για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας στις ολυμπιακές κατηγορίες ILCA 7, ILCA 6 και iQFOiL γίνεται στον Ν.Α.Ο. Μάτι Αττικής και αγωνίζονται 57 σκάφη από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Βέλγιο, την Ελβετία και την Ινδία!

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι:

iQFOiL (16 σκάφη, 5 ιστιοδρομίες)

ΑΝΔΡΕΣ

1. Αλέξανδρος Κοκκινάκης Ν.Α.Ο. Βάρκιζας Βάρης 5

2. Πέτρος Κονταρίνης Αθηναϊκός Ν.Ο. 7

3. Χρυσοβαλάντης Καρασταμάτης Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμένης 11

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1. Δανάη Ποντίφηξ Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας 4

2. Δανάη Αναγνώστου Ν.Ο. Βουλιαγμένης 8

3. Γεωργία Τσούμου Ν.Ο. Βουλιαγμένης 46

IQFOiL U17-U15 (5 σκάφη, 4 κούρσες)

1. Νικόλαος Ροδίτης Ν.Α.Ο Βάρης Βάρκιζας 3

2. Ηλιάνα Παναγή Αθηναϊκός Ν.Ο. 5

3. Αριστοτέλης Μενέλαος Παπαδόπουλος Ν.Α.Ο Βάρης Βάρκιζας 10

IlCA 6 (19 σκάφη, 5 κούρσες)

1. Ευαγγελία Καραγεώργου Ν.Ο. Π. Φαλήρου 11

2. Ερμιόνη Γκίκα Ν.Ο. Καλαμακίου 12

3. Μαρία Παναγιώτα Παπαδάκη Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 13

ILCA 7 (17 σκάφη, 5 ιστιοδρομίες)

1. Γεώργιος Παπαδάκος Ν.Ο.Ε. 8

2. Αντώνης Μπουγιούρης Ν.Ο.Π. Φαλήρου 11

3. Αλέξανδρος Κυφίδης Ν.Ο. Βουλιαγμένης 12