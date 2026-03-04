Με συμμετοχές επτά ξένων χωρών οι αγώνες πρόκρισης για τις εθνικές ομάδες ILCA και iQFOiL

Δύο μεγάλους εσωτερικούς αγώνες διοργανώνει αυτές τις μέρες η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία που αφορούν τη συγκρότηση των εθνικών ομάδων σε ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 και iQFOiL κι έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον 7 χωρών!

Σήμερα Τετάρτη ξεκινά η open πανελλήνια πρόκριση για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας ILCA 4 στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας.

Η εθνική ομάδα θα αποτελείται από τα πρώτα 6 αγόρια και ισάριθμα κορίτσια και θα λάβει μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κατηγορίας το διάστημα 11-18 Απριλίου στην Ισπανία.

Από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή που τελειώνει ο αγώνας η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία έχει προγραμματίσει Live Streaming από το κανάλι της στο You Tube, έτσι ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνατότητα να απολαύσει τις συναρπαστικές ιστιοδρομίες.

Έχουν δηλώσει συμμετοχή 111 αθλητές και αθλήτριες όπως προκρίθηκαν από τα Περιφερειακά πρωταθλήματα όλης της χώρας και ανάμεσά τους είναι ιστιοπλόοι από την Κύπρο, την Βουλγαρία, την Ουγγαρία και την Σιγκαπούρη!

Αύριο Πέμπτη αρχίζει στις εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο. Μάτι Αττικής η 2η πανελλήνια πρόκριση για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας στις ολυμπιακές κατηγορίες ILCA 7, ILCA 6 και iQFOiL.

Θα τρέξουν συνολικά 57 αθλητές και αθλήτριες και θα ακολουθήσει και 3η πρόκριση το διάστημα 3-7 Ιουνίου.

Αναλυτικά θα αγωνιστούν 17 αγόρια στα ILCA 7 με τη συμμετοχή κι ενός σκάφους από την Κύπρο, 19 κορίτσια στα ILCA 6 μαζί με σκάφη από την Ελβετία και το Βέλγιο και 21 στα iQFOiL, δύο από τα οποία θα είναι από την Ινδία!

Ο αγώνας ολοκληρώνεται την Κυριακή 8 Μαρτίου.