H τελετή απονομής των αγώνων κατάταξης της ανοικτής θάλασσας για το 2025

Με ιστιοπλόους από ολόκληρη την Ελλάδα γέμισε το περασμένο Σάββατο η εμβληματική αίθουσα της Ολυμπιακής Επιτροπής στην ετήσια τελετή απονομής των Αγώνων Κατάταξης της Ανοιχτής Θαλάσσης (Ranking List) για το 2025 που διοργάνωσε η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Παρά τις ιδιαιτερότητες της ημέρας λόγω της θλιβερής επετείου των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών και της έναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, η ιστιοπλοϊκή οικογένεια αγκάλιασε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση και όχι μόνο η αίθουσα ήταν κατάμεστη, αλλά αρκετός κόσμος παρακολούθησε τις απονομές όρθιος!

Η εκδήλωση ξεκίνησε με αφιερώματα σε δύο σπουδαίους ανθρώπους που έφυγαν πρόσφατα από κοντά μας. Τον Ακη Τσαλίκη που είχε διατελέσει πρόεδρος στην ΕΑΘ και τον Χριστόφορο Στράτο, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της ίδιας Επιτροπής της ΕΙΟ.

Βραβεύτηκαν πληρώματα από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ενώ για πρώτη φορά τιμήθηκαν τρεις ναυτικοί όμιλοι που είναι μπροστάρηδες στην ανάδειξη της νέας δραστηριότητας της ΕΙΟ που έχει να κάνει με τους αγώνες καϊκιών. Αυτοί οι όμιλοι είναι του Καλαμακίου, της Αμφιθέας και ο 78.

Παρευρέθηκε, μάλιστα, ο αντιπρόεδρος της Ενωσης παραδοσιακών σκαφών Κώστας Νίκας και τονίστηκε ο τεράστιος ναυτικός πλούτος αυτών των σκαφών και πόσο σημαντική είναι η διάσωσή τους μέσα από αγώνες στους οποίους θα υπάρχει ειδική βαθμολογία (Ranking List).

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Β. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εμμανουήλ Κουτουλάκης, στην Aegean Regatta 2026 στη Σάμο θα περιλαμβάνεται αγώνας παραδοσιακών καϊκιών!

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η πρόεδρος της ΕΙΟ Νίκη Αναστασίου, ο αντιπρόεδρος της ΕΙΟ και γενικός γραμματέας της ΕΟΕ Στέφανος Χανδακάς, ο γενικός γραμματέας Β. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εμμανουήλ Κουτουλάκης, ο Ολυμπιονίκης μας Αιμίλιος Παπαθανασίου, εκπρόσωποι του Λιμενικού Σώματος και του Πολεμικού Ναυτικού και μέλη του Δ.Σ της ΕΙΟ και των Επιτροπών της, διοικητικοί υπεύθυνοι ομίλων και πλήθος κόσμου.