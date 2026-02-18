Σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο ολοκληρώνονται τα open Περιφερειακά πρωταθλήματα Οπτιμιστ και IICA 4

Με δύο ακόμα αγώνες στη Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο ολοκληρώνονται τα open Περιφερειακά πρωταθλήματα (Grand Slam) για την πρόκριση των προεθνικών ομάδων στις κατηγορίες Οπτιμιστ και IICA 4.

Από 19 μέχρι 22 Φεβρουαρίου ο Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων διοργανώνει – υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας - το Περιφερειακό πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδας.

Θα τρέξουν 102 Οπτιμιστ από 11 ομίλους και 38 ILCA 4 από 9 ομίλους.

Ο Ν.Ο. Ρόδου θα διοργανώσει το αντίστοιχο Περιφερειακό πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου το διάστημα 20-23 Φεβρουαρίου και η συμμετοχή είναι μεγάλη.

Συγκεκριμένα θα λάβουν μέρος 106 Οπτιμιστ από 15 ομίλους και 75 από 18 ομίλους.

Το κίνητρο είναι μεγάλο για όλους τους ιστιοπλόους και αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι το πολύ υψηλό επίπεδο των αγώνων.

Άλλωστε, μέσα από αυτές τις εσωτερικές διοργανώσεις αναδεικνύονται τα σπουδαία ταλέντα της ελληνικής ιστιοπλοΐας που πολύ σύντομα διακρίνονται σε όλες τις σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις.

Γι’ αυτό και η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία δίνει τεράστια σημασία στα Περιφερειακά πρωταθλήματα, τα οποία είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικά από τότε που έγιναν open και έχουν το δικαίωμα συμμετοχής αθλητές και αθλήτριες και από άλλες Περιφέρειες, συν τους ιστιοπλόους από το εξωτερικό.

Έτσι, ο αγώνας της Ρόδου θα μεταδοθεί σε Live Streaming από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube και οι φίλοι της ιστιοπλοΐας θα έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να απολαύσουν το θέαμα και να καμαρώσουν τα ελληνόπουλα που θεωρούνται από τους κορυφαίους ιστιοπλόους στον κόσμο στις κατηγορίες της Ανάπτυξης.