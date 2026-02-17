Οι νικητές του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Ν. Ελλάδος για την πρόκριση των Προεθνικων ομάδων όπτιμιστ και ILCA 4  

Με 6 ιστιοδρομίες ολοκληρώθηκε το Περιφερειακό πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας (Grand Slam) για την πρόκριση των προεθνικών ομάδων Οπτιμιστ και ILCA 4 που διοργάνωσε ο Ν.Ο. Λακωνίας υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Ο αγώνας ήταν open και έλαβαν μέρος 87 ιστιοπλόοι και από ομίλους άλλων Περιφερειών, ενώ υπήρχε συμμετοχή από την Ουγγαρία στα Οπτιμιστ.

Και στις δυο κατηγορίες οι αθλητές και οι αθλήτριες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και συνέβαλαν στη διεξαγωγή εντυπωσιακών ιστιοδρομιών.

Οι 10 πρώτοι νικητές ανά κατηγορία είναι:

ΟΠΤΙΜΙΣΤ (63 σκάφη)

1. Ιωάννης Κοτσοβός Ν.Ο. Αλεποχωρίου 5β.

2. Αθανάσιος Τσαδήμας Ν.Ο. Αλεποχωρίου 12

3. Παναγιώτης Λάμπρου Ν.Ο. Αλεποχωρίου 22

4. Μάριος Ματθαιόπουλος Ι.Ο. Πατρών 24

5. Οδυσσέας Κατωπόδης Ν.Ο. Αλεποχωρίου 32

6. Λεωνίδας Αργυρός Ι.Ο. Πατρών 38

7. Μάρκος Κοτσοβός Ν.Ο. Αλεποχωρίου 40

8. Ιορδάνης Παντελεήμων Καρακαπιλίδης Ι.Ο. Πατρών 48

9. Φίλιππος Φανούρης Λημνιός Ν.Α.Σ. Καλαμάτας «ο Αίολος» 59

10. Νικόλαος Μπούνας Ν.Ο. Καλαμάτας «ο Ποσειδών 61

ILCA 49 (24 σκάφη)

1. Κωνσταντίνα Δούσκα Ι.Ο. Πατρών 6

2. Ιωάννης Αργυρός Ι.Ο. Πατρών 13

3. Φίλιππος Αγγελος Κουτσουρόπουλος Ι.Ο. Πατρών 14

4. Παναγιώτης Στυλιανός Οικονομάκος Ν.Α.Σ. Καλαμάτας «ο Αίολος» 21

5. Ιωάννης Λημνιός Ν.Α.Σ. Καλαμάτας «ο Αίολος» 22

6. Χαράλαμπος Μπουτεράκος Ν.Ο. Λακωνίας 29

7. Παναγιώτης Κουτσουρόπουλος Ι.Ο. Πατρών 35

8. Μάριος Νικόπουλος Ν.Ο. Καλαμάτας «ο Ποσειδών» 37

9. Παναγιώτης Μπούρας Ν.Α.Σ. Καλαμάτας «ο Αίολος» 39

10. Δανάη Σοφία Μανωλοπούλου Ν.Α.Σ. Καλαμάτας «ο Αίολος» 50