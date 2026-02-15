Αναστασίου: «Η επιλογή της Βολισσού ως λιμάνι εκκίνησης είναι τιμή και στήριξη προς μια κοινωνία που δοκιμάστηκε σκληρά»

Ο χαιρετισμός της Προέδρου της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Νίκης Αναστασίου για τη διοργάνωση της 25ης Aegean Regatta στη Χίο.

«Φίλες και φίλοι ιστιοπλόοι, Αγαπητοί Κάτοικοι της Χίου και της Αμανής,

Φέτος η Aegean Regatta γιορτάζει το αργυρό της ιωβηλαίο. 25 χρόνια τώρα, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, σε αγαστή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, υπηρετεί έναν θεσμό που ξεπερνά τα όρια ενός απλού αθλητικού γεγονότος. Είναι μια εθνική αποστολή που ενώνει τα ακριτικά μας νησιά μέσα από το λευκό των πανιών και το γαλάζιο της θάλασσας.

Για την Ε.Ι.Ο., η φετινή αφετηρία από τη Λημνιά της Βολισσού έχει έναν συμβολισμό που υπερβαίνει τους αγωνιστικούς χρόνους και τα αποτελέσματα.

Ερχόμαστε στη Βορειοδυτική Χίο με πλήρη επίγνωση των πληγών που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού. Η επιλογή της Βολισσού ως λιμάνι εκκίνησης αποτελεί μια πράξη τιμής και στήριξης προς μια κοινωνία που δοκιμάστηκε σκληρά. Θέλουμε η Aegean Regatta 2026 να γίνει το εφαλτήριο για να ακουστεί παντού το μήνυμα ότι η Βολισσός παραμένει όρθια, περήφανη και πανέμορφη.

Αναγνωρίζουμε τον καθημερινό αγώνα που δίνουν οι κάτοικοι της Αμανής για να ξαναπρασινίσουν τη γη τους και να αποκαταστήσουν όσα χάθηκαν. Η ιστιοπλοϊκή οικογένεια δεν είναι απλός θεατής σε αυτή την προσπάθεια. Με την παρουσία εκατοντάδων ιστιοπλόων, σκαφών και επισκεπτών:

Συμβάλλουμε έμπρακτα στην τόνωση της τοπικής οικονομίας σε μια κρίσιμη στιγμή.

Στρέφουμε τα φώτα της δημοσιότητας στην περιοχή, αναδεικνύοντας τη φιλοξενία και τη μοναδική ταυτότητα της Βόρειας Χίου.

Επιβεβαιώνουμε ότι ο αθλητισμός είναι ο πιο ισχυρός κρίκος αλληλεγγύης.

Όπως ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας, φέτος δίνουμε “νέα ζωή” στα παραδοσιακά σκαριά, συνδέοντας το παρελθόν με το μέλλον. Με τον ίδιο τρόπο, ευχόμαστε η φετινή διοργάνωση να αποτελέσει τον ούριο άνεμο που θα οδηγήσει τη Βολισσό και τα γύρω χωριά σε μια νέα εποχή αναγέννησης.

Συγχαίρω την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο. και όλα τα στελέχη που εργάζονται για την επιτυχία των 25ων αγώνων. Στους αθλητές και τις αθλήτριές μας εύχομαι καλά περάσματα και στη Βολισσό εύχομαι η φετινή Regatta να μείνει στην καρδιά όλων ως η αφετηρία της μεγάλης της επιστροφής.

Καλούς ανέμους σε όλους!

Νίκη Αναστασίου»