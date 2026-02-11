Ζωντανή μετάδοση του 11ου αγώνα «Nikos Sarikabazis Optimist Trophy»

Για 11η συνεχόμενη χρονιά ο Ν.Ο.Π. Φαλήρου διοργανώνει τον αγώνα «Nikos Sarikavazis Optimist Trophy» στη μνήμη του παλιού προέδρου του ομίλου (από το 1979 μέχρι τον θάνατό του στις 11/2/2011) και της ΕΙΟ που για 60 χρόνια πρόσφερε τεράστιες υπηρεσίες στο άθλημα και ήταν από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους στην μεγάλη ιστιοπλοϊκή οικογένεια.

Θα λάβουν μέρος 160 ιστιοπλόοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συγκεκριμένα τις Κύπρο, Εσθονία, Ελβετία, Ρουμανία, Ολλανδία και Κίνα.

Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις της κλάσης Οπτιμιστ που είναι αφιερωμένη στη νέα γενιά, το fair play και τις αξίες που πρεσβεύει το άθλημα.

Αυτός ο αγώνας αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας στη χώρα μας αναδεικνύοντας νέους αθλητές και αθλήτριες και ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας στους μεγάλους αγώνες του εξωτερικού.

Η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία δίνει μεγάλη σημασία σε αυτόν τον σπουδαίο αγώνα και γι’ αυτό θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση των ιστιοδρομιών και τις τρεις ημέρες από την Παρασκευή έως την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο κανάλι της στο You Tube.

Έτσι, οι φίλοι του αθλήματος θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις προσπάθειες των Ελλήνων και ξένων ιστιοπλόων στα φιλόξενα νερά του Φαληρικού όρμου.

Στις κατηγορίες της Ανάπτυξης οι Ελληνες αθλητές και αθλήτριες είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο και αυτός είναι ο λόγος που και στον συγκεκριμένο αγώνα δήλωσαν συμμετοχή ξένοι ιστιοπλόοι. Το επίπεδο αναμένεται να είναι υψηλό και το θέαμα συναρπαστικό.