Ράντελιτς για το ασημένιο μετάλλιο της Γκίκα: «Ο μεγάλος στόχος είναι το Λος Άντζελες»

Ιδανικά ξεκίνησε το 2026 για την ελληνική ιστιοπλοΐα μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε η Ερμιόνη Γκίκα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κατηγορίας ILCA6 U21 που έγινε στα Κανάρια Νησιά.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνίδα ιστιοπλόος είχε στεφθεί πέρυσι παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης Νεανίδων στην ίδια κατηγορία και με το καλημέρα του νέου έτους δείχνει το πολύ υψηλό επίπεδό της και ουσιαστικά επαναλαμβάνει έναν θρίαμβο.

Τα τελευταία χρόνια η αθλήτρια του Ν.Ο Καλαμακίου θεωρείται από τα μεγαλύτερα ονόματα της κλάσης και ασφαλώς από τα φαβορί για να ξεχωρίσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο μεγάλος της στόχος, γι’ αυτό και δουλεύει σκληρά σε καθημερινή βάση συνδυάζοντας τον πρωταθλητισμό με τις σπουδές της στη Γαλλία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός σύμβουλος στις ολυμπιακές κατηγορίες ILCA 6 και ILCA 7 Κροάτης Λούκα Ράντελιτς δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι και πολύ ευχαριστημένοι για τη νέα επιτυχία της Ερμιόνης σε ένα τόσο μεγάλο αγώνα παγκοσμίου επιπέδου. Είναι νέα σε ηλικία και θα μπορούσε να τρέχει στην κατηγορία της, όμως έλαβε μέρος σε μεγαλύτερη κατηγορία από την ηλικία της και κατάφερε να διακριθεί. Είμαστε προσηλωμένοι στον μεγάλο μας στόχο που δεν είναι άλλος από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες».