Ο Παπαθανασίου κατέκτησε το 26ο συνεχόμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα στην ιστιοπλοΐα

Ακόμα ένα χρυσό κεφάλαιο στην τεράστια καριέρα του πρόσθεσε ο Αιμίλιος Παπαθανασίου, κατακτώντας το πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας για 26η συνεχόμενη χρονιά, επίδοση-ορόσημο για το ελληνικό άθλημα.

Ο 52χρονος ιστιοπλόος του Ολυμπιακού κατέκτησε τον τίτλο σε πανελλήνιο open αγώνα, γράφοντας ιστορία με ένα ρεκόρ που ξεπερνά τα όρια της ιστιοπλοΐας. Ο Παπαθανασίου, μέλος του Συμβουλίου της World Sailing, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στην κλάση Star, έχοντας στο παρελθόν διακριθεί και κυριαρχήσει στις κλάσεις Laser και Finn.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον Ν.Ο. 78 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και περιλάμβανε έξι ιστιοδρομίες. Ο Παπαθανασίου, με συναθλητή τον Στέλιο Νούτσο (Ν.Ο. 78), επικράτησε και στις έξι κούρσες, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με μόλις 5 βαθμούς ποινής και ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβαν οι Γεώργιος Καραδήμας (ΙΟΠ) και Μάριος Καραδήμας (ΣΕΑΝΑΤΚ), ενώ την τρίτη θέση πήραν οι Αντώνης Τσότρας και Ηλίας Τσαταλιός από τον Ολυμπιακό.

Μετά την κατάκτηση του τίτλου, ο Αιμίλιος Παπαθανασίου τόνισε:



«Κάθε πρωτάθλημα αποτελεί για μένα μια επιβεβαίωση της προσπάθειας που καταβάλλω για να παραμένω ενεργός και ανταγωνιστικός στο άθλημα όλα αυτά τα χρόνια. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, όπως και οι δυσκολίες, όμως χαίρομαι που εξακολουθώ να βρίσκομαι σε υψηλό επίπεδο. Ο στόχος μου είναι το επόμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα, αλλά και μια σημαντική διάκριση στο ευρωπαϊκό. Φυσικά, προτεραιότητα έχει το Star Sailor League, που αποτελεί πλέον εθνική υπόθεση και στο οποίο όλοι οι Έλληνες ιστιοπλόοι θα αγωνιστούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη χώρα μας.

Το 26ο συνεχόμενο πρωτάθλημα το αφιερώνω στον Ολυμπιακό, που μου δίνει τη δυνατότητα να προσθέσω ακόμη ένα τρόπαιο στην ιστορία του, αλλά και στον πρόεδρο της ΕΟΕ, κ. Ισίδωρο Κούβελο, καθώς και στα μέλη της Επιτροπής, για τις ουσιαστικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν προς όφελος της ιστιοπλοΐας και συνολικά του ελληνικού αθλητισμού».