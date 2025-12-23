Oι νικητές στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ευοϊκού στις Κατηγορίες Οπτιμιστ και ILCA 4

Μεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσε το Περιφερειακό πρωτάθλημα Ευβοϊκού (Grand Slam) για την πρόκριση των προεθνικών ομάδων στις κατηγορίες Οπτιμιστ και ILCA 4 για το 2026.

Το πρωτάθλημα ήταν open και διοργανώθηκε από τον Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας με τη συμμετοχή 144 ιστιοπλόων.

Οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν να γίνει ένας πολύ δυνατός αγώνας και το κίνητρο διάκρισης για τους διαγωνιζόμενους ήταν μεγάλο λόγω της ζωντανής μετάδοσης από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο You Tube.

Έγιναν οκτώ ιστιοδρομίες και οι πρώτοι 10 νικητές ήταν:

ΟΠΤΙΜΙΣΤ

1. Χρήστος Διαγγελάκης Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη 9 βαθμοί

2. Αλέξανδρος Κραβαριώτης Ν.Ο.Π. Φαλήρου 17

3. Ευάγγελος Μάδης Ν.Ο. Αμφιθέας 19

4. Ιωάννης Ζιώργας Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη 25

5. Πηνελο0πη Στράτου Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη 26

6. Γεώργιος Καρβανάς Ν.Ο. Βουλιαγμένης 26

7. Χρήστος Τζαβάρας Ν.Α.Ο. Μάτι 32

8. Αρης Μαχαίρας Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη 35

9. Κωνσταντίνος Κιούπης Ν.Α.Ο. Βούλας 36

10. Ιωάννης Κοτσοβός Ν.Ο. Αλεποχωρίου 43

ILCA 4