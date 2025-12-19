Στην τελική ευθεία το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων

Στην τελική ευθεία έχει μπει το παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων του 2025 που διεξάγεται στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας και στα 420 αγοριών οι Σωκράτης Χαμαριάς - Ιάσων Ξύπας εξακολουθούν να είναι 4οι με 27 βαθμούς σε σύνολο 28 σκαφών.

Στη χθεσινή μοναδική ιστιοδρομία που έγινε στη συγκεκριμένη κατηγορία το ελληνικό δίδυμο κατέλαβε την 10η θέση και στις προηγούμενες τέσσερις οι θέσεις του ήταν 7, 14 (την αφαίρεσαν ως τη χειρότερη), 4 και 6 αντίστοιχα.

Στην κατηγορία των κοριτσιών οι Γεωργία Φαβίου – Αμαλία Παπανικήτα (φωτ.) είναι 12ες με 63 βαθμούς μεταξύ 20 σκαφών. Στις οκτώ κούρσες που έχουν γίνει τερμάτισαν 12 8, 16 (την αφαίρεσαν), 9, 11, 9, 5, 9 αντίστοιχα.

Στα ILCA 6 αγοριών έχουν γίνει οκτώ ιστιοδρομίες και ο Εμμανουήλ Βομβύλας είναι 16ος με 116 βαθμούς σε σύνολο 57 σκαφών. Οι θέσεις του είναι 7, 25, 58 (την αφαίρεσε), 6, 11, 39, 16, 2 αντίστοιχα.

Στα κορίτσια η Τατιανή Μπουγιατιώτη είναι 28η με 167 βαθμούς μεταξύ 49 σκαφών. Τερμάτισε 19, 32, 21, 39 (την αφαίρεσε), 28, 35, 14 και 18 αντίστοιχα.

Στα Formula kite η Αργυρώ Κρότση είναι 6η με 53 βαθμούς μεταξύ 10 σκαφών. Έχουν γίνει οκτώ κούρσες και έχει τερματίσει στις τρεις 7, 7 και 6 αντίστοιχα.