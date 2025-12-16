Με μία ιστιοδρομία ξεκίνησε σε 420 αγοριών και ILCA 6 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων

Η άπνοια που επικρατούσε χθες στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας δεν επέτρεψε στους διοργανωτές του παγκοσμίου πρωταθλήματος Νέων του 2025 να βγάλουν ιστιοδρομίες σε όλες τις κλάσεις.

Έτσι, με μεγάλη δυσκολία έγινε μόλις μία κούρσα στα 420 αγοριών και στα ILCA 6.

Στα 420 οι Σωκράτης Χαμαριάς – Ιάσων Ξύπας τερμάτισαν 7οι σε σύνολο 28 σκαφών από ισάριθμες χώρες.

Στα ILCA 6 αγοριών ο Εμμανουήλ Βομβύλας τερμάτισε επίσης 7ος μεταξύ 57 σκαφών και στα κορίτσια η Τατιανή Μπουγιατιώτη (φωτ.) κατέλαβε την 19η θέση σε σύνολο 49 σκαφών.

Σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση, που ξεκίνησε το μακρινό 1971 και θεωρείται το σκαλοπάτι για τους μελλοντικούς Ολυμπιονίκες και επαγγελματίες ιστιοπλόους, συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες άνω των 12 ετών και κάτω των 19.

Συνολικά αγωνίζονται 400 ιστιοπλόοι από 70 χώρες!