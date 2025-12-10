Με 7 Έλληνες ιστιοπλόους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Με μία πολύ μεγάλη ιστιοπλοϊκή διεθνή διοργάνωση ολοκληρώνεται το 2025.

Ο λόγος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων του 2025 που θα διεξαχθεί στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας το διάστημα 12 με 20 Δεκεμβρίου και θα λάβουν μέρος αθλητές και αθλήτριες άνω των 12 ετών και κάτω των 19.

Πρόκειται για έναν αγώνα που ξεκίνησε το μακρινό 1971 και από τότε κάθε χρόνο τρέχουν οι κορυφαίοι νέοι ιστιοπλόοι του κόσμου.

Φέτος το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και οι συμμετοχές σε όλες τις κλάσεις έχουν φτάσει τις 400 από 70 χώρες! Η Ελλάδα παραδοσιακά συμμετέχει σε αυτόν τον σπουδαίο αγώνα από τον οποίο έχουν αναδειχθεί θρύλοι του αθλήματος. Έτσι, η ελληνική ιστιοπλοΐα θα εκπροσωπηθεί με 7 αθλητές και αθλήτριες σε τρεις κλάσεις.

Στα 420 θα αγωνιστούν οι Σωκράτης Χαμαριάς- Ιάσων Ξύπας και Γεωργία Φαβίου – Αμαλία Παπανικήτα.

Στα ΙLCA 6 ανδρών θα τρέξει ο Εμμανουήλ Βομβύλας, στα ILCA 6 γυναικών η Τατιανή Μπουγιατιώτη και στα Formula Kite η Αργυρώ Κρότση.