Η παγκόσμια πρωταθλήτρια και Ευρώπης Ερμιόνη Γκίκα τιμήθηκε από την ΕΣΟΑ!

Μία ακόμη τιμητική διάκριση για την Ερμιόνη Γκίκα που μέσα στο 2025 στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης στα ILCA 6 Youth.

Αυτή τη φορά η Ελληνίδα ιστιοπλόος βραβεύτηκε από την ΕΣΟΑ (Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες) στην ειδική εκδήλωση με την ονομασία «Make Place For One More Woman Awards 2025» που έγινε στο «Stelios Foundation Conference Hall» παρουσία του προέδρου της Ε.Ο.Ε. Ισίδωρου Κούβελου, μελών του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε., προέδρων και παραγόντων πολλών Ομοσπονδιών και πλήθος κόσμου.

Το πρόγραμμα «Make Place For One More Woman» αποτελεί πρωτοβουλία για την ισότητα φύλων της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, του επίσημου θεσμικού φορέα των Ελλήνων και Ελληνίδων αθλητών/τριών που έχουν συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αναγνωρισμένου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την Ελληνική και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Στόχος του προγράμματος είναι η ουσιαστική ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών σε κάθε επίπεδο του αθλητισμού: την αθλητική δραστηριότητα, την προπονητική, τη διοίκηση, τη διαιτησία, την αθλητική επιχειρηματικότητα, την αθλητιατρική και την αθλητική δημοσιογραφία.

Από το 2016 υλοποιούνται σειρά δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ από το 2019 διοργανώνονται τα ετήσια «Make Place For One More Woman Awards», τιμώντας γυναίκες που έχουν διακριθεί σε τομείς στους οποίους η γυναικεία παρουσία πρέπει να ενισχυθεί.

Ανάμεσά τους, λοιπόν, ήταν και η Ερμιόνη Γκίκα και βραβεύτηκε από την Οργανωτική Επιτροπή της ΕΣΟΑ για τις υψηλές αγωνιστικές επιδόσεις της ως νέα αθλήτρια.

Η πρωταθλήτρια του Ν.Ο. Καλαμακίου από το 2023 μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 12 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ως ένα πολύ μεγάλο όνομα στον χώρο της ιστιοπλοΐας είναι από τις μεγάλες ελπίδες μας για να διακριθεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες. Στον ίδιο θαλάσσιο στίβο που κατέκτησε πρόσφατα το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η Ερμιόνη Γκίκα σπουδάζει στην Γαλλία και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση της ΕΣΟΑ. Το βραβείο της παρέλαβε η πρόεδρος της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Νίκη Αναστασίου, η οποία αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της 17χρονης αθλήτριας, τονίζοντας ότι η Γκίκα καταφέρνει να συνδυάζει τον πρωταθλητισμό με το κορυφαίο επίπεδο σπουδών.