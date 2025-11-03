Στην κορυφή του κόσμου η Ελλάδα στα Ομαδικά του SUP 2025

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP 2025 στο Άμπου Ντάμπι, με την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας να κατακτά την πρώτη θέση στα ομαδικά αγωνίσματα, αναδεικνυόμενη Πρωταθλήτρια Χώρα του Κόσμου.

Η αυλαία της κορυφαίας διοργάνωσης έπεσε με τα αγωνίσματα των μεγάλων αποστάσεων, όπου οι Έλληνες και οι Ελληνίδες αθλητές παρουσίασαν εντυπωσιακή αγωνιστικότητα, συνοχή και εξαιρετική φυσική κατάσταση, χαρίζοντας στη χώρα μας πλήθος διακρίσεων σε όλες τις κατηγορίες.

Χρυσή Επιτυχία για την Πέννυ Τσαούτου

Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την Πέννυ Τσαούτου, η οποία ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία Γυναικών 50+, γράφοντας ακόμη μία λαμπρή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού SUP.

Ομαδικές Διακρίσεις

Η Ελλάδα κυριάρχησε στα ομαδικά αγωνίσματα των Μεγάλων Αποστάσεων:

Ανδρών – 1η θέση με τους Νίκο Μαλεκάκη, Τάσο Τσούρη, Γιώργο Φράγκο και Φαίδωνα Δούκα.

Γυναικών – 2η θέση με τις Νάνσυ Καραΐνδρου, Μαρία Παναγή, Μαρία Πατεράκη και Χριστιάνα Μεσλεμέ.

Κ18 Ανδρών – 5η θέση.

Κ18 Γυναικών – 4η θέση.

Στο Τεχνικό Αγώνισμα, η Εθνική Ομάδα κατέκτησε δύο ασημένια μετάλλια στις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών, ενώ οι ομάδες Κ18 Γυναικών και Κ18 Ανδρών κατέλαβαν τη 2η και 4η θέση αντίστοιχα.

Ατομικές Επιδόσεις

Η Ελλάδα έλαμψε και σε ατομικό επίπεδο:

Ο Νίκος Μαλεκάκης κατέλαβε την 6η θέση στους Άνδρες, ενώ οι Νάνσυ Καραΐνδρου, Μαρία Παναγή και Μαρία Πατεράκη σημείωσαν πολύ καλές επιδόσεις στις Γυναίκες.

Στην κατηγορία Ανδρών 50+, ο Λευτέρης Μαρουλάκης τερμάτισε 5ος, ενώ στην Ανδρών 40+ ξεχώρισε ο Αλέξανδρος Πράπας (14ος).

Η Ειρήνη Λογκάκη σημείωσε αξιόλογη εμφάνιση στην κατηγορία Γυναικών 40+.

Νεανικές Κατηγορίες

Οι νεαροί αθλητές Κ15 έδειξαν ότι το μέλλον του ελληνικού SUP είναι ήδη εδώ: