Τετραμελής η Εθνική Ομάδα Eurilca Team Racing που θα λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό ILCA 4

Από δύο κορίτσια και δύο αγόρια αποτελείται η Εθνική Ομάδα Eurilca Team Racing στην κατηγορία ILCA 4, η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί σε ελληνικά νερά.

Τον αγώνα θα διοργανώσει ο Ν.Ο.Ε. υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας το διάστημα 3-7 Δεκεμβρίου 2025.



Η επιλογή των τεσσάρων ιστιοπλόων έγινε με βάση τα αποτελέσματα του πρόσφατου πανελλήνιου πρωταθλήματος ILCA 4 που έγινε στον Ν.Ο. Βουλιαγμένης.

Τα μέλη της Εθνικής Ομάδας είναι οι Φραγκίσκη Κοσμά, Ελένη Αλχανάτη, Στέφανος Σαμαράς, Μιχάλης Ακάλεστος και ομοσπονδιακός προπονητής ανέλαβε ο Νίκος Χρυσός.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4 Τeam Racing είναι μια μοναδική διοργάνωση όπου συναγωνίζονται οι εθνικές ομάδες νέων από 15 έως 18 ετών από 16 χώρες σε ένα νέο θεαματικό τρόπο ιστιοπλοΐας.

Η νικήτρια ομάδα αναδεικνύεται μέσα από προκριματικούς, ημιτελικούς και τελικούς κύκλους ιστιοδρομιών.

Κάθε ομάδα θα λάβει μέρος σε ένα παιχνίδι στρατηγικής, κανονισμών και ικανότητας χειρισμών όπου συναγωνίζεται με μία αντίπαλη ομάδα σε γρήγορες ιστιοδρομίες διάρκειας περίπου 20 λεπτών.

Οι ιδιαίτερα θεαματικές μονομαχίες διεξάγονται ακριβώς μπροστά στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ε. και οι φίλοι του αθλήματος αλλά και οι απλοί θεατές θα μπορούν να τις παρακολουθήσουν από το εντευκτήριο και τους κήπους του ομίλου.

Ο αγώνας αυτός έχει ανατεθεί στον Ν.Ο.Ε. από την ευρωπαϊκή κλάση ILCA από φέτος και μέχρι το 2027 λόγω της αμφιθεατρικής θέσης του ομίλου στον Φαληρικό Όρμο, αλλά και της αποδεδειγμένης ικανότητάς του να διεξάγει ιστιοπλοϊκούς αγώνες υψηλού επιπέδου.