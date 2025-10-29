Διαφήμιση για την Ελλάδα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  ILCA 4 με 231 ιστιοπλόους από 10 χώρες

Με τις καλύτερες εντυπώσεις για το πολύ υψηλό επίπεδο του πανελλήνιου πρωταθλήματος ILCA 4 σε θάλασσα και στεριά, που διοργάνωσε ο Ν.Ο. Βουλιαγμένης υπό την αιγίδα της ΕΙΟ, θα φύγουν για τις πατρίδες τους οι ξένοι ιστιοπλόοι που έλαβαν μέρος σεαυτόν τον σπουδαίο αγώνα.

Εκτός από την Ελλάδα έτρεξαν αθλητές και αθλήτριες από 9 ακόμα χώρες και συνέβαλαν έτσι ώστε να γίνει ένας πολύ δυνατός αγώνας που παρακολούθησαν χιλιάδες φίλοι του αθλήματος σε ολόκληρο τον κόσμο από τη ζωντανή μετάδοση του στο κανάλι της

Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο You Tube. Συγκεκριμένα αγωνίστηκαν ιστιοπλόοι από Κύπρο, Βουλγαρία, Δανία, Νορβηγία, Εσθονία, Μάλτα, Ουγγαρία, Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ. Συνολικά οι συμμετοχές έφτασαν τις 231 που αποτελεί αριθμό

ρεκόρ για την κατηγορία.

Τα αποτελέσματα είναι:OPEN ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1.Φραγκίσκη Κοσμά Ν.Ο.Π. Φαλήρου

2.Ελένη Αλχανάτη Ν.Ο.Π. Φαλήρου.

3. Δέσποινα Θεοδωρακοπούλου Ο.Φ. Θαλάσσης

OPEN ΑΓΟΡΙΑ

1. Στέφανος Σαμαράς Ν.Ο. Αρτέμιδας Σπάτων

2. Μιχαήλ Ακάλεστος Ν.Ο. Πάρου

3. Ιαν Γκον Σιγκαπούρη

U16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1. Καλλιόπη Γκαρή Ν.Ο. Π. Φαλήρου

2. Ελένη Κοτινοπούλου Ν.Ο Βόλου και Αργοναύτες

3. Ελένη Τριάντου Ν.Ο. Π. Φαλήρου

U16 ΑΓΟΡΙΑ

1. Στέφανος Σαμαράς Ν.Ο. Αρτέμιδας Σπάτων

2. Μιχαήλ Ακάλεστος Ν.Ο. Πάρου

3Λεωνίδας Καλπογιαννάκης Ν.Ο. Καλαμακίου

U18 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1. Φραγκίσκη Κοσμά Ν.Ο. Π. Φαλήρου

2. Ελένη Αλχανάτη Ν.Ο.Π Φαλήρου

3. Δέσποινα Θεοδωρακοπούλου Ο.Φ. Θαλάσσης

U18 ΑΓΟΡΙΑ

1.Στέφανος Σαμαράς Ν.Ο. Αρτέμιδας Σπάτων

2. Μιχαήλ Ακάλεστος Ν.Ο. Πάρου

3. Ευθύμιος Τριανταφυλλίδης Ν.Ο. Θεσσαλονίκης