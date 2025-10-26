Χρυσό μετάλλιο ο Πετριανός στο ευρωπαϊκό ILCA 7 U19

Το 68ο μετάλλιο σε παγκόσμια και ευρωπαϊκή διοργάνωση μέσα στο 2025 πανηγυρίζει η ελληνική ιστιοπλοΐα! Αυτή τη φορά στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο ο Αδαμάντιος Πετριανός, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία U19 του open ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Ολυμπιακής κλάσης ILCA 7 που ολοκληρώθηκε στο Σπλιτ.

Ο χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 στα ILCA 7 U19 ήταν 6ος στη γενική κατάταξη της κατηγορίας U21 των 156 σκαφών από 29 χώρες και 1ος στα U19.

Στις 12 ιστιοδρομίες που έγιναν τερμάτισε 1, 18, 5, 23, 3, 10, 7, 19, 31 (την αφαίρεσε), 17, 14 και 2 αντίστοιχα συγκεντρώνοντας 119 βαθμούς ποινής.

Θαυμάσια εμφάνιση έκανε και ο Αθανάσιος Κυφίδης, ο οποίος κατέλαβε την 8η θέση με 128 βαθμούς.

Στην Ολυμπιακή κατηγορία ILCA 6 η παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025 Ερμιόνη Γκίκα ήταν πολύ δυνατή σε έναν ακόμη απαιτητικό αγώνα και κατέλαβε την 5η θέση με 176 βαθμούς μεταξύ 81 σκαφών από 24 χώρες. Η Ευαγγελία Καραγεώργου τερμάτισε στην 29η θέση με 331 βαθμούς.

Καταλυτικό ρόλο στις νέες μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έπαιξε ο ομοσπονδιακός προπονητής Κροάτης Λούκα Ράντελιτς, ο οποίος έχει συμβάλει τα μέγιστα στην τεράστια άνοδο των ιστιοπλόων μας και σε αυτές τις ολυμπιακές κατηγορίες ILCA 6 και ILCA 7.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η Δανάη Γιαννούλη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior που ολοκληρώθηκε στην Ιταλία.

Στα U19 κοριτσιών η Δανάη Γιαννούλη κατέλαβε την 8η θέση με 93 βαθμούς μετά από 15 ιστιοδρομίες σε σύνολο 44 σκαφών από 14 χώρες.

Στα U17 κοριτσιών έγιναν 13 κούρσες και η Ηλιάνα Παναγή τερμάτισε 35η με 304 βαθμούς μεταξύ 61 σκαφών από 17 χώρες.

Στα U19 αγοριών τα 100 σκάφη από 25 χώρες έτρεξαν 19 κούρσες και ο Αλέξανδρος Βασμανώλης τερμάτισε 48ος και ο Δημήτρης Ευάγγελος Μωραΐτης 68ος.

Στα U17 αγοριών συμμετείχαν 97 σκάφη από 21 χώρες και έγιναν 18 κούρσες. Ο Ευάγγελος Γιαννακόπουλος ήταν 17ος, ο Παύλος Καλλίτσης Αλαγκιοζιάν 37ος και ο Νικόλαος Ροδίτης 74ος και 12ος στην κατηγορία U15.