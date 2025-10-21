Πρεμιέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior

Με 7 αθλητές και αθλήτριες εκπροσωπείται η ελληνική ιστιοπλοΐα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior που διεξάγεται στην Ιταλία.

Έγιναν ήδη οι πρώτες ιστιοδρομίες στις δύο κατηγορίες των αγοριών. Στα U19 τα 100 σκάφη από 25 χώρες έτρεξαν τέσσερις κούρσες.

Ο Αλέξανδρος Βασμανώλης είναι 49ος με 41 βαθμούς (35 που την αφαίρεσε, 11, 3, 27) και ο Δημήτρης Ευάγγελος Μωραΐτης είναι 70ος με 61 βαθμούς (19, 21, 21, και 23 που την αφαίρεσε).

Στα U17 οι καιρικές συνθήκες επέτρεψαν να διεξαχθεί μόλις μία ιστιοδρομία.

Ο Ευάγγελος Γιαννακόπουλος τερμάτισε 5ος, ο Παύλος Καλλίτσης Αλαγκιοζιάν 23ος και ο Νικόλαος Ροδίτης 35ος. Τρέχουν 97 σκάφη από 21 χώρες.

Στα κορίτσια θα αγωνιστούν η Δανάη Γιαννούλη στα U19 και η Ηλιάνα Παναγή στα U17.