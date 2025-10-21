Πρεμιέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior

Έγιναν ήδη οι πρώτες ιστιοδρομίες στις δύο κατηγορίες των αγοριών. Στα U19 τα 100 σκάφη από 25 χώρες έτρεξαν τέσσερις κούρσες.
Ο Αλέξανδρος Βασμανώλης είναι 49ος με 41 βαθμούς (35 που την αφαίρεσε, 11, 3, 27) και ο Δημήτρης Ευάγγελος Μωραΐτης είναι 70ος με 61 βαθμούς (19, 21, 21, και 23 που την αφαίρεσε).
Στα U17 οι καιρικές συνθήκες επέτρεψαν να διεξαχθεί μόλις μία ιστιοδρομία.
Ο Ευάγγελος Γιαννακόπουλος τερμάτισε 5ος, ο Παύλος Καλλίτσης Αλαγκιοζιάν 23ος και ο Νικόλαος Ροδίτης 35ος. Τρέχουν 97 σκάφη από 21 χώρες.
Στα κορίτσια θα αγωνιστούν η Δανάη Γιαννούλη στα U19 και η Ηλιάνα Παναγή στα U17.