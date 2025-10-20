Σάρωσαν τα μετάλλια οι Έλληνες ιστιοπλόοι στους Βαλκανικούς Αγώνες optimist

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Ελληνες ιστιοπλόοι στους Βαλκανικούς αγώνες της κλάσης Οπτιμιστ που έγιναν στην Βουλγαρία.

Στα αγόρια η ελληνική ομάδα κατέκτησε και τα τρία μετάλλια, ενώ τα κορίτσια πήραν τα δύο πρώτα μετάλλια και τις θέσεις 4 και 5!

Τα μέλη της εθνικής ομάδας Οπτιμιστ και γενικά οι ιστιοπλόοι μας τα τελευταία χρόνια θεωρούνται από τους κορυφαίους του κόσμου και στην Βουλγαρία επιβεβαίωσαν το πολύ υψηλό επίπεδό τους.

Από την αρχή του αγώνα μέχρι και το τέλος με 5 ιστιοδρομίες συνολικά ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές και δικαιολόγησαν τον τίτλο των φαβορί.

Το χρυσό μετάλλιο στα αγόρια μεταξύ 30 σκαφών κατέκτησε ο Νικόλας Παππάς, ο φιναλίστ για το βραβείο Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year της World Sailing. Αναγνώριση του ακατέργαστου ταλέντου και της κορυφαίας επίδοσης του 13χρονου πρωταθλητή, ο οποίος κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Οπτιμιστ 2025 στην πρώτη του διεθνή συμμετοχή.

Ασημένιος ήταν ο τρίτος πρωταθλητής Ευρώπης του 2025 Αγις Χρήστος Αγγελόπουλος και χάλκινος ο Γεώργιος Κούντος.

Στα κορίτσια έτρεξαν 18 σκάφη και νικήτρια ήταν η Πηνελόπη Στράτου, ενώ το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Κυριακή Γεωργακοπούλου. Στην 4η θέση τερμάτισε η Δέσποινα Βλαχάκη και στην 5η η Ευαγγελία Χατζηιωακειμίδη.

Στους Βαλκανικούς αγώνες, που επέστρεψαν μετά από έξι χρόνια λόγω του Covid 19, έλαβαν μέρος αθλητές και αθλήτριες από Βουλγαρία, Ελλάδα, Σερβία, Ρουμανία, Β. Μακεδονία και Τουρκία.