Δύο ελληνικές υποψηφιότητες στα βραβεία 2025 της World Sailing

Η Ελληνική Ιστιοπλοΐα βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, καθώς εξασφάλισε δύο (2) εξαιρετικά σημαντικές υποψηφιότητες στα φετινά World Sailing Awards 2025, τα κορυφαία βραβεία του αθλήματος.

Οι υποψηφιότητες αυτές, που αναγνωρίζουν τόσο την κορυφαία αγωνιστική επίδοση της Νέας Γενιάς όσο και τη δέσμευση στη βιωσιμότητα και την κοινωνική επίδραση, αποδεικνύουν τη δυναμική και το ήθος της ελληνικής ιστιοπλοΐας.

Οι δύο ελληνικές υποψηφιότητες-φιναλίστ είναι:

Νικόλαος Παππάς: Φιναλίστ για το Βραβείο Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year : Αναγνώριση του ακατέργαστου ταλέντου και της κορυφαίας επίδοσης του 13χρονου πρωταθλητή, ο οποίος κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist 2025 στην πρώτη του διεθνή συμμετοχή.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η υποψηφιότητα αυτή δεν είναι απλώς μια ατομική διάκριση. Είναι η επιβεβαίωση ενός πολυετούς στόχου της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας :να αναδεικνύονται πρωταθλητές και μελλοντικοί Ολυμπιονίκες και από την ελληνική Περιφέρεια.

Istioploia Genous Thilikou – Women in Sailing -Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία:

Φιναλίστ για το Βραβείο World Sailing 11th Hour Racing Impact Award που αναγνωρίζει την πρωτοβουλία για την προώθηση της ισότητας των φύλων, τη συμπερίληψη, την ηγεσία και τη βιωσιμότητα στον χώρο της ιστιοπλοΐας, πρόγραμμα υπό την καθοδήγηση της Ολυμπιονίκου Σοφίας Παπαδοπούλου.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Ειδικότερα, η επιλογή του προγράμματος «Ιστιοπλοΐα Γένους Θηλυκού» για το κορυφαίο βραβείο βιωσιμότητας και κοινωνικής επίδρασης του 11th Hour Racing Impact Award, επιβεβαιώνει ότι η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία λειτουργεί ως πρότυπο για τις ομοσπονδίες παγκοσμίως, φέρνοντας την ιστιοπλοΐα πιο κοντά στην κοινωνία και στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι νικητές των εν λόγω βραβείων αναδεικνύονται κατά 50% από την ψήφο του κοινού. Καλούμε το φίλαθλο κοινό, την ιστιοπλοϊκή οικογένεια και όλους τους Έλληνες να υποστηρίξουν ΑΜΕΣΑ & μαζικά τις ελληνικές υποψηφιότητες στην παγκόσμια ψηφοφορία.

Η τελετή απονομής των World Sailing Awards 2025 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, στην Ιρλανδία, στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνδιάσκεψης της World Sailing.

Εδώ τα Link για να ψηφίσετε:

https://www.sailing.org/awards/young-world-sailor-of-the-year/young-world-sailor-of-the-year-finalists/ Για τον Νικόλα Παππά

https://www.sailing.org/awards/impact-award/