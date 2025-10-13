Πασχαλίδης και Τσαουσίδου κατέλαβαν την 29η θέση στο Παγκόσμιο Nacra

Ολοκληρώθηκε στο Κάλιαρι το παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης Nacra17 με τη συμμετοχή 40 σκαφών από 16 χώρες.

Το ελληνικό σκάφος αποτελούσαν οι Ιορδάνης Πασχαλίδης και Μαρία Τσαουσίδου, οι οποίοι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και κατέλαβαν την 29η θέση.

Η αποστολή τους, άλλωστε, ήταν πολύ δύσκολη, διότι είχαν να αντιμετωπίσουν τους κορυφαίους ιστιοπλόους της κλάσης, ανάμεσα στους οποίους ήταν παγκόσμιοι πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης.

Οι Ι. Πασχαλίδης- Μ. Τσαουσίδου δεν ξεκίνησαν καλά, όμως στην πορεία και συγκεκριμένα μετά την 7η κούρσα άρχισαν να ανεβαίνουν και με μια καλύτερη αρχή θα είχαν πλασαριστεί σε πιο ψηλή βαθμολογική θέση.

Στις 16 ιστιοδρομίες που έλαβαν μέρος τερμάτισαν 27, 9, 28, 25, 30, 34 (την αφαίρεσαν), 7, 8, 12, 9, 7, 11, 14 (την αφαίρεσαν), 11, 10 και 10.