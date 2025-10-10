Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Nacra 17 στο Κάλιαρι

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Κάλιαρι το παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης Nacra17 με τη συμμετοχή 40 σκαφών από 16 χώρες.

Από την πρώτη ημέρα φάνηκε η μεγάλη δυσκολία του αγώνα για το ελληνικό σκάφος, δεδομένου ότι τρέχουν οι κορυφαίοι ιστιοπλόοι του κόσμου.

Έτσι, ο Ιορδάνης Πασχαλίδης με πλήρωμα την Μαρία Τσαουσίδου (φωτ.) προσπαθούν για το καλύτερο.

Στις τελευταίες τρεις κούρσες, μάλιστα, πραγματοποίησαν δυνατές εμφανίσεις και κατέλαβαν την 7η, την 8η και την 12η θέση αντίστοιχα.

Συνολικά έχουν γίνει 9 ιστιοδρομίες και οι θέσεις τους είναι 27, 9, 28, 25, 30, 34 (την αφαίρεσαν ως τη χειρότερή τους) 7, 8 και 12. Στη γενική βαθμολογία βρίσκονται στην 29η θέση. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ολοκληρώνεται μεθαύριο Κυριακή 12 Οκτωβρίου.