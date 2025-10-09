Συγχαρητήρια της ΕΙΟ στον Ιωάννη Βρούτση για την έκτακτη χρηματοδότηση στην Κωπηλατική Ομοσπονδία

Με αφορμή την έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 150.000 ευρώ προς την Κωπηλατική Ομοσπονδία για την αγορά 30 σκαφών παράκτιας κωπηλασίας, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ) εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση.

Παράλληλα, η διοίκηση της ΕΙΟ τόνισε την εμπιστοσύνη της ότι ο κ. Βρούτσης θα στηρίξει και το αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση 130.000 ευρώ, με στόχο την αγορά σκαφών για τους αθλητές των νησιών, προκειμένου να ενισχυθούν οι ναυταθλητικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες και το Αιγαίο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΙΟ:

«Η διοίκηση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας αισθάνεται την ανάγκη να δώσει συγχαρητήρια στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Ιωάννη Βρούτση για την έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 150.000 ευρώ στην Κωπηλατική Ομοσπονδία για την αγορά 30 σκαφών για το νέο ολυμπιακό άθλημα της παράκτιας κωπηλασίας.

Σύσσωμη η ιστιοπλοϊκή οικογένεια και ιδιαίτερα τα σωματεία των νησιών μας σε Σύρο, Άνδρο, Πάρο, Αντίπαρο και Σαντορίνη θεωρούν δεδομένη την ευαισθητοποίηση του κ. Βρούτση να δεχθεί και την πρόταση της ΕΙΟ για έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 130.000 ευρώ για την αγορά σκαφών αποκλειστικά για τους αθλητές των νησιών μας.

Με αυτή την ενέργεια οι ιστιοπλόοι μας και οι διοικήσεις των ομίλων τους θα απαλλαγούν από τα δυσβάσταχτα έξοδα μεταφοράς, σκαφών, φουσκωτών και αυτοκινήτων συνοδείας με τα απαραίτητα τρέιλερ και θα αφοσιωθούν στον μεγάλο τους στόχο που είναι η διάκριση σε διεθνές επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, πολλοί ιστιοπλόοι από τα νησιά μας έχουν κατακτήσει παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς τίτλους αποδεικνύοντας το πολύ υψηλό επίπεδό τους, αλλά και τα περιθώρια που έχουν να ανέβουν ακόμα περισσότερο ενόψει και των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Αντζελες.

Η απόφαση της έκτακτης χρηματοδότησης από τον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος έχει στα χέρια του εδώ και ένα χρόνο την λεπτομερέστατη εισήγηση -πρόταση της διοίκησης της ΕΙΟ για την αγορά σκαφών ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΑΝΑΜΙΞΗ ΤΗΣ, θα ανακουφίσει οικονομικά και θα λύσει τεράστια χρόνια προβλήματα στα σωματεία και τους αθλητές των νησιών μας.

Ο κ. Βρούτσης, άλλωστε, εκλέγεται πολλά χρόνια βουλευτής στις Κυκλάδες και είναι γνώστης του καθημερινού σκληρού αγώνα των διοικήσεων των σωματείων να συντηρούν τους ομίλους τους και να στηρίζουν τους αθλητές και τις αθλήτριες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα προς όφελος της ελληνικής ιστιοπλοΐας και κατ’ επέκταση του ελληνικού αθλητισμού».