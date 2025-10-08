Με τη συμμετοχή των Πασχαλίδη - Τσαουσίδου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Nacra 17

Σε έναν ακόμα σπουδαίο ιστιοπλοϊκό αγώνα συμμετέχει η Ελλάδα. Ο λόγος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης Nacra17 που διεξάγεται στο Κάλιαρι.

Τρέχουν 40 σκάφη από 16 χώρες και ανάμεσά τους είναι ο πολύπειρος Ιορδάνης Πασχαλίδης με πλήρωμα την Μαρία Τσαουσίδου.

ΤΟ ελληνικό σκάφος έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή, δεδομένου ότι σε αυτό το πρωτάθλημα παίρνουν μέρος παγκόσμιοι πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης. Με λίγα λόγια η ελίτ της κλάσης.

Έγιναν ήδη οι τρεις πρώτες ιστιοδρομίες και οι Ι. Πασχαλίδης – Μ. Τσαουσίδου τερμάτισαν 27οι, 9οι και 28οι αντίστοιχα. Με 64 βαθμούς βρίσκονται στην 23η θέση της γενικής βαθμολογίας και στις επόμενες κούρσες θα προσπαθήσουν να τερματίσουν σε καλύτερες θέσεις.

Ο αγώνας ολοκληρώνεται την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.