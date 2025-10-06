Στην 11η θέση ο Μαραμενίδης στο Παγκόσμιο Formula Kite

Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης Formula Kite που ολοκληρώθηκε στο Κάλιαρι.

Ο Ελληνας ιστιοπλόος έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και κατέλαβε την 11η θέση σε σύνολο 61 αθλητών από 26 χώρες.

Ο Μαραμενίδης θα μπορούσε να είχε πλασαριστεί σε ψηλότερη θέση αν δεν αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα με το σκάφος του στην 1η και την 13η ιστιοδρομία.

Συνολικά έγιναν 19 κούρσες από τις οποίες οι 8 ήταν για την τελική φάση του χρυσού στολίσκου στον οποίο έτρεξαν 25 ιστιοπλόοι.

Οι θέσεις του 23χρονου ιστιοπλόου μας ήταν 32 και 17 που τις αφαίρεσε, 12, 10, 9, 12, 5, 7, 7, 5, 3, 3, 26 (την αφαίρεσε), 13, 7, 7, 4, 3 και 8.

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ TECHNO

Με 10 ιστιοδρομίες ολοκληρώθηκε στον Ν.Ο. Αλίμου το πανελλήνιο πρωτάθλημα Techno 293 και 293 Plus. Ήταν ένας πολύ δυνατός αγώνας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις πρώτες θέσεις.

Στα U17 έλαβαν μέρος 48 σκάφη και οι πρώτοι 6 νικητές ήταν:

1. Σπύρος Μοναστηριώτης Ν.Ο. Αρτέμιδας Σπάτων 29

2. Νικόλαος Ορέστης Παλαμίδης Ν.Ο. Βουλιαγμένης 34

3. Ορέστης Βαλιάδης Ν.Ο. Βουλιαγμένης 44

4. Γεώργιος Κανελλόπουλος Αθηναϊκός Ν. Ο. 46

5. Στάθης Μουρελάτος Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμένης 63

6. Αθανασία Παναγοπούλου Ν.Ο. Βουλιαγμένης 64

Στα U13-15 έτρεξαν 46 σκάφη και οι πρώτοι 6 νικητές ήταν:

1. Ευάγγελος Κυριαζάκος Αθηναϊκός Ν.Ο. 12

2. Ηλιάνα Παναγή Αθηναϊκός Ν.Ο. 24

3. Φοίβος Κουλαλής Αθηναϊκός Ν.Ο 34

4. Πάρις Δαμουλιάνος Αθλητικός Ομιλος Γουιντσέρφινγκ 45

5. Γεώργιος Παπαδάς Ν.Ο. Αρτέμιδας Σπάτων 54

6. Θωμάς Ιωάννης Βαΐτσης Αθηναϊκός Ν.Ο. 57

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΑΝSΑ 303

Ο Ι.Ο Πατρών διοργάνωσε το πανελλήνιο πρωτάθλημα ΑμεΑ Hansa 303 Single και Hansa 303 Double.

Έγιναν 4 ιστιοδρομίες και οι τρεις πρώτοι νικητές ήταν:

Hansa Single (13 σκάφη)

1. Ευστράτιος Αχλάτης Ιστιοπλοΐα για Όλους 3

2. Θεόδωρος Γεωργόπουλος Ι.Ο. Πατρών 8

3. Αλέξανδρος Γαλιατσάτος Ι.Ο. Πατρών 11

Hansa Double (12 σκάφη)

1.Ευστράτιος Αχλάτης - Σοφία Παπαδοπούλου Ιστιοπλοΐα για Ολους 3

2. Δέσποινα Βασιλική Χατζηπαρασίδου- Απόστολος Καρκαλιάς Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες 6

3. Αλέξανδρος Χοχώλης – Εμμανουήλ Χαλούλος Ν.Ο. Καλαμάτας «ο Ποσειδών» 9.