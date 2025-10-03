Άνοδος για τον Μαραμενίδη στο Παγκόσμιο Formula Kite

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Κάλιαρι το παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κατηγορίας Formula Kite και ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης έχει βελτιώσει τη βαθμολογική του θέση.

Στις τρεις πρώτες ιστιοδρομίες ο Ελληνας ιστιοπλόος τερμάτισε 32, 17 και 12 αντίστοιχα που τις έχει αφαιρέσει ως τις χειρότερές του.

Από εκεί και πέρα έχουν γίνει ακόμα 8 κούρσες και ο Μαραμενίδης τα πήγε πολύ καλά. Οι θέσεις του ήταν 10, 9, 12, 5, 7, 7, 5 και 3 και με 58 βαθμούς είναι 16ος σε σύνολο 61 σκαφών από 26 χώρες.

Είναι ολοφάνερο ότι στις τελευταίες πέντε ιστιοδρομίες ο Μαραμενίδης ανέβασε αισθητά την απόδοσή του και αν είχε καλύτερα πλασαρίσματα στην αρχή του αγώνα θα ήταν πολύ πιο ψηλά στη γενική κατάταξη.

Μέχρι την Κυριακή, όμως, που ολοκληρώνεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Ελληνας αθλητής έχει τα περιθώρια να πάει ακόμα καλύτερα.