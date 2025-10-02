Έφυγε από τη ζωή ο Άκης Τσαλίκης

Ο Άκης Τσαλίκης, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής ιστιοπλοΐας, έφυγε από τη ζωή στη Θεσσαλονίκη.

Ο Τσαλίκης υπήρξε αθλητής της Εθνικής ομάδας στην κλάση 470, ενεργός ιστιοπλόος στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά και κορυφαίο διοικητικό στέλεχος, με πολυετή θητεία στον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΙΟ:

«Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία πενθεί για την απώλεια του Άκη Τσαλίκη, Προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης και διακεκριμένου μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ο Άκης αφοσιώθηκε με πάθος στην ιστιοπλοΐα. Ενεργός αθλητής στην Ανοικτή θάλασσα μέχρι τέλους, ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας στην κλάση 470 και ένας από τους λίγους Έλληνες που τόλμησαν να διασχίσουν τον Ατλαντικό.

Ως Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη και διεθνή προβολή του Ομίλου του, ενώ ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ομοσπονδίας μας για πολλά χρόνια βοήθησε ουσιαστικά στην καθιέρωση της Aegean Regatta ως κορυφαίο θεσμό που συνδυάζει τον πρωταθλητισμό στη θάλασσα με την πολιτιστική και οικονομική στήριξη των ακριτικών νησιών μας.

Ο Άκης ξεκινάει τον «τελευταίο του αγώνα με ελαφρύ το κύμα». Όμως το έργο του στον ΝΟΘ, η αγάπη και το καμάρι του του για τους αθλητές και τις αθλήτριές του και η συμβολή του στην πρόοδο του αθλήματός μας θα μείνουν εδώ και θα σηματοδοτήσουν, όπως θα ήθελε εκείνος, την νέα αρχή του αγαπημένου του Ομίλου. Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία θα σταθεί συμπαραστάτης.

Ο Άκης Τσαλίκης -είναι βέβαιο- θα λείψει από την ιστιοπλοϊκή μας οικογένεια.

Τα μέλη της διοίκησης της ΕΙΟ εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους δικούς του αγαπημένους και στη ναυτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης».